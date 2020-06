Seelze

Auch wenn der Besuch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Donnerstag in der Bertolt-Brecht-Schule offiziell den Hintergrund hatte, sich ein Bild von der fortgeschrittenen Digitalisierung der IGS in Seelze zu machen, rückte ein Herzenswunsch von Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer immer wieder in den Vordergrund – und das blieb auch dem Minister nicht verborgen. „Meine persönliche Meinung ist, zu einer Arbeit an der IGS gehört eine Oberstufe“, sagte Tonne. Auch die Vertreter der Seelzer Politik signalisierten ihre Zustimmung zur Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Schule, die das Angebot dieser Schulform erweitern und vor allem zeigen soll: Mit Jahrgang zehn ist hier nicht Schluss. Nachdem der Rat seine Zustimmung für die Oberstufe bereits gegeben hat, liegt der Antrag dazu nun der Landesschulbehörde vor.

Nach der offiziellen Begrüßung des Ministers durch Schulleitung und Bürgermeister Detlef Schallhorn machte sich der SPD-Politiker bei einem Rundgang durch die Schule selbst ein Bild vom modernen Lernen, das durch den Einsatz von Tablets an der Gesamtschule möglich ist.

Auch Vertreter des Rates waren beim Besuch des Ministers dabei. Quelle: Sandra Remmer

Erdkunde auf dem Tablet

In der Klasse 7c stand an diesem Vormittag Erdkunde auf dem Stundenplan. Tropen lautete das Thema. Dank der sehr zeitgemäßen Ausstattung der Schule gibt es dort in den Klassenräumen statt der herkömmlichen Tafel nur noch Whiteboards, auf dem Tisch vor den Kindern liegen Tablets. „Wir stärken damit die Medienkompetenz der Schüler. Sie lernen das iPad nicht als Spielkonsole, sondern als Arbeitsmittel kennen“, erklärte Michael Walter. Bei den Schülern stelle er unterschiedliche Prioritäten fest. Während die einen einfach gerne mit dem Atlas arbeiteten, zögen die anderen das Digitale vor. „ Digitalisierung gehört in einen zeitgemäßen Unterricht“, unterstrich Walter. In kaum einem Beruf kämen die Schüler später ohne digitale Medien noch zurecht.

Medienkompetenz erleichtert Homeschooling

Die Medienkompetenz der IGS-Schüler hat sich auch während der coronabedingten Zeit des Homeschoolings ausgezahlt. „Unsere Schüler konnten vom ersten Tag an lernen, sie mussten iServe nicht erst verstehen. Wir konnten auch von Anfang an Video-Konferenzen halten, ohne die Kinder zu überfordern“, sagte Lehrerin Aylin Akdag beim Ministerbesuch.

Auch den Seelzer Politikern war die fortschrittliche Digitalisierung der Gesamtschüler Lob wert. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Masthoff erinnerte jedoch auch daran, dass die vorbildliche Ausstattung der IGS mit Kosten verbunden sei, die die Stadt Seelze getragen habe. „Auch Kinder aus finanzschwachen Haushalten sollen ein Tablet nutzen können“, sagte Masthoff und warb dafür, die Kommune mit Landesmitteln an anderer Stelle für die Ausgabe zu entlasten.

Die IGS in Seelze ist zum Schuljahr 2017/18 an den Start gegangen und löst die Humboldt- und Geschwister-Scholl-Schule als Real- und Hauptschule ab. Dem Thema Digitale Medien wurde zu Beginn an ein Schwerpunkt eingeräumt. Der Einsatz dieser Medien –an der IGS durch iPads –soll die Schüler dazu befähigen, sich konstruktiv und kritisch mit der Medienwelt auseinanderzusetzen und Medien selbstbestimmt und kompetent zu nutzen. „Die Technik unterstützt hier die Erziehung“, lobte Minister Tonne das Konzept der Schule.

