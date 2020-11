Seelze

„Vor zehn Jahren haben wir die Kunstwerkstatt bei der Lebenshilfe Seelze ins Leben gerufen“, sagt Susanne Michel. Doch dieser runde Geburtstag kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht ausgiebig gefeiert werden. Das sei schade, sagt Michel, die vor ihrer Station in Seelze bereits für die Lebenshilfe in Holtensen aktiv war. Dort habe sie damals ein künstlerisches Angebot für die Bewohner im Keller realisiert.

Die Idee und das Konzept für die Kunstwerkstatt am Standort in Seelze sei genau dort entstanden, sagt Michel. Und das kreative Angebot kann sich sehen lassen: Von Vögeln bis zu Engeln, von Schalen bis hin zu Gartenstelen – was die Mitarbeiter in der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe herstellen, wird oft als Blickfang in Wohnzimmern oder Gärten eingesetzt. „Ich schätze, dass mittlerweile bis zu 1000 Hühner in Seelze und Umgebung stehen“, sagt Michel. Viele Kunden sind in den vergangenen Jahren zum beliebten Adventsbasar nach Seelze oder zum Gartenfest nach Holtensen gekommen – beides muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

Bettina Temme-Lohmann (von links), Ilona Tilling und Susanne Michel betreuen die Mitarbeiter in der Kunstwerkstatt. Quelle: Heike Baake

Nicht nur Freizeitgestaltung

Michel und ihre Kolleginnen Ilona Tilling und Bettina Temme-Lohmann öffnen den Mitarbeitern der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung nun seit einem Jahrzehnt an drei Vormittagen in der Woche die Tür zur Kunstwerkstatt. Die Teilnehmer können sich dann mit Ton, Filz, Mosaiken oder einfach mit Farbe und Pinsel betätigen. „Das ist aber keine Freizeitgestaltung, sondern richtige Arbeit, denn die Objekte werden verkauft“, sagt Michel. Während sich vor Ausbruch der Corona-Pandemie jeweils zehn Mitarbeiter in der Werkstatt trafen, können heute pro Tag nur vier Personen teilnehmen.

Jeder Mitarbeiter der Lebenshilfe, so berichten sie, könne so arbeiten, wie er es schaffe –und die Betreuer griffen nur ergänzend ein. Ziel sei es dabei stets, die Arbeiten möglichst nicht zu verändern, um einen großen Eigenanteil zu erhalten. „Die Mitarbeiter lernen hier viel, werden mit der Zeit ganz sicher und haben teilweise eine faszinierende Geduld“, berichtet Michel. Während die einen gerne mit Ton arbeiten, begeistern sich andere für Filzobjekte. Und ganz Geduldige erstellen aufwendige Mosaikarbeiten oder malen filigrane Objekte auf vorhandene Sortierboxen.

Zur Galerie Was die Mitarbeiter der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe herstellen, wird zum Verkauf angeboten. Das Angebot ist umfangreich und enthält unter anderem Objekte aus Ton und Filz.

Die dreißigjährige Sara Triebe aus Wunstorf ist schon lange dabei. Ihre Arbeiten, so erklärt Michel, tragen eine besondere Handschrift: Sie kann man an den Gesichtern der Figuren erkennen. Als großer Star-Wars-Fan hat Triebe mittlerweile schon elf Figuren aus den Science-Fiction-Filmen aus Ton erschaffen. Derzeit orientiert sie sich an der aktuellen Jahreszeit. „Mir gefällt es, dass ich jetzt etwas Weihnachtliches mache“, sagt die junge Frau.

Info: An drei Tagen in der Woche ist die Kunstwerkstatt der Lebenshilfe für Besucher geöffnet. Immer dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr und mittwochs von 8 bis 12 Uhr können die Kunstwerke angeschaut werden. Eine Anmeldung unter Telefon (0 51 37) 99 52 11 ist erforderlich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich.

Von Heike Baake