Letter

In Letter sind die ersten Schultüten schon verteilt. Elisabeth Mechelhoff, Direktorin des örtlichen Kursana Domizils, hat sieben neue Auszubildende begrüßt und würdigte jeden einzelnen mit persönlichen Worten und einer bunten Zuckertüte. Nicht allein die Geburtsorte der „Neuen“ sind über die ganze Erde verteilt, auch der Weg zur Qualifikation verläuft nicht immer klassisch direkt nach dem Schulabschluss. So verzögerte die Ausländerbehörde in Gifhorn den Schulstart eines jungen Mannes. Der hatte bereits im März mit seiner Altenpflegeausbildung begonnen, erhielt aber trotz intensiver Nachfragen nicht rechtzeitig die erforderliche Arbeitserlaubnis, um auch den praktischen Teil absolvieren zu dürfen. Das Kursana Domizil Letter blieb ebenso hartnäckig am Ball, wie der angehende Auszubildende. Der muss jetzt zwar noch mal ganz von vorne beginnen, aber lässt sich nicht von seinem Berufsziel abbringen und hielt strahlend lächelnd seine Zuckertüte im Arm.

Quereinsteiger sind willkommen

Die gelernte Arzthelferin und Pflegeassistentin Daniela Lehrke ist schon seit zehn Jahren im letterschen Kursana Domizil tätig und hat jetzt mit der verkürzten, zweijährigen Ausbildung begonnen. Auch Nadine Horn, gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, gehört seit acht Jahren zum Mitarbeiterteam des Kursanas. Agnieszka Karampelas, seit zwei Jahren Pflegeassistentin in der letterschen Seniorenresidenz, ist die dritte, herzlich begrüßte, Quereinsteigerin des neuen Azubi-Jahrgangs.

Ein toller, anstrengender, intimer Beruf

„Sie haben einen tollen Beruf gewählt, der uns allen sehr viel abverlangt, der uns allen aber auch täglich immer wieder sehr viel gibt“, sagte Mechelhoff im Rahmen der Feierstunde und fragte: „In welchem Beruf geht es intimer und persönlicher zu als in einem pflegerischen Beruf?“

„Wir erreichen das Ziel gemeinsam“

Mechelhoff weiß um die Mitarbeiterbiografien, die nicht immer gradlinig verlaufen, sondern auch von manchem Schicksalsschlag geprägt sind und sprach deshalb allen Anwesenden der Feierstunde ausdrücklich Mut zu, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. „Wir begleiten hier noch intensiver, denn die Praxis hat gezeigt, dass wir gemeinsam bisher immer das gesteckte Ziel erreicht haben“, sagte die Direktorin.

Offen für Qualifikation

Die Exaministen wurden ebenso herzlich gewürdigt: Daniela Gläsing-Dietrich und Sharon Melinda zählen dazu. Pflegedienstleitung Annika Jordan zeigte sich überzeugt, dass das Kursana Domizil Mitarbeitern breit gefächerte Möglichkeiten bietet, um persönliche Neigungen einzubringen, sich fachlich zu entwickeln, zu spezialisieren und Leitungspositionen einzunehmen.

Karriere in der Altenpflege

Joanna Possen und Anna Kammermeier sind Beispiele für Karrieremöglichkeiten in der Altenpflege. Beide starteten mit dem Examen als Altenpflegerin. Possen arbeitet als Wohnbereichsleitung im Kursana, während sich Kammermeier als Fachkraft für Gerontopsychiatrie qualifizierte, dann als Mentorin und jetzt als Wohnbereichtsleiterin und stellvertretende Pflegedienstleitung tätig ist.

Von Patricia Chadde