Seelze

Unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen war ein 33-jähriger LKW-Fahrer am Freitagmorgen auf der B 441 unterwegs, als Seelzer Polizeibeamte ihn gegen 8.10 Uhr kontrolliert haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille, berichtet die Polizei. Da die Beamten vermutet haben, dass der Mann weitere Drogen konsumiert hatte, ordneten sie eine Blutprobe an, deren Ergebnis noch aussteht. Bei einem positivem Ausfall erwartet den 33-Jährigen ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen und ein Bußgeld in Höhe von etwa 500 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

rem

Von Sandra Remmer