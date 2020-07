Letter

Spirituosen und Süßigkeiten hat ein Ladendieb am Dienstag gegen 17.05 Uhr in einem Discounter an der Lange-Feld-Straße 116 entwendet, berichtet die Polizei. Das Diebesgut steckte der Mann in einen Rucksack, den er mitgebracht hatte. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts sprach ihn allerdings an der Kasse auf den Diebstahl an und wollte den Rucksack durchsuchen. Der Unbekannte entriss der Mitarbeiterin gewaltsam den Rucksack, was als räuberischer Diebstahl gewertet wird, und flüchtete mit seiner Beute im Wert von circa 20 Euro auf einem Fahrrad.

Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er trägt auffällige Tätowierungen an beiden Unterarmen. Er hat kurze, dunkle Haare und trägt einen Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner