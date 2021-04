Lohnde

Gut Ding will Weile haben, heißt es im Volksmund. Landwirt Heinrich Maaß aus Lohnde kann diese Weisheit bestätigen. Rund zehn Jahre lang hat es gedauert, bis er mit der erteilten Baugenehmigung für den Bau einer Mehrzweckhalle das ersehnte Schriftstück in den Händen hielt. Unzählige Briefwechsel zwischen ihm, der Stadt Seelze und der Region Hannover sind ein Zeugnis, das Maaß in mehreren Aktenordnern gesammelt hat. Uneinigkeiten über die Zuständigkeit zur Erteilung der Baugenehmigung sowie immer wieder auftretende Zweifel am geplanten Standort der Halle inmitten von Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebiet hatten immer wieder zu Verzögerungen geführt und dabei immer wieder weitere Fragen aufgeworfen. Erst eine Ortsbegehung durch Mitarbeiter der Region hatte den Stein letztendlich ins Rollen gebracht. Nun ist es soweit – und es kann los gehen.

Halle dient auch landwirtschaftlichen Zwecken

„Wir planen den Bau einer 20 mal 60 Meter großen Mehrzweckhalle, in der auch geritten werden kann“, sagt Maaß. Der ganze Bau bestehe aus einer Stahlkonstruktion, die mit Platten geschlossen wird. Damit genügend Tageslicht in die Halle fällt, bleibt eine Seite offen, erläutert Architekt Matthias Knöchelmann, der die neue Halle geplant hat. Während die eine Hälfte zur Unterbringung landwirtschaftlicher Geräte oder zur Lagerung von Heu und Stroh dienen soll, steht die andere Hälfte den Meeresreitern, die seit 2014 auf dem Hof von Heinrich Maaß zu Hause sind, als Reithalle zur Verfügung.

Eine stichprobenartige Bohrung hat keinerlei Hinweise auf prähistorische Fundstücke ergeben. Quelle: Privat

Meeresreiter werden wetterunabhängig

Für den Pferdesportverein ist die Baugenehmigung für die Reithalle eine mehr als erfreuliche Nachricht, hatten wetterbedingte Bodenverhältnisse vor allem im Winter den Reitbetrieb nur eingeschränkt zugelassen. „Viele Reittage mussten ausfallen. Mit der Halle sind wird nun wetterunabhängig“, sagt der Vereinsvorsitzende Mathias Klinge. Ein Sturmtief im Jahr 2018 hatte die ursprüngliche Halle der Meeresreiter zerstört, wobei es sich damals nicht um eine festes Gebäude, sondern um ein ausgemustertes Festzelt gehandelt hatte, dass die Reiter nutzten. Seither fehlte den Meeresreitern eine Möglichkeit, auch bei Wind, Schnee und Regen trockenen Hauptes ihren Sport ausüben zu können.

Reitunterricht in kleinen Gruppen

Mathias Klinge hofft, in den nächsten Tagen endlich wieder in kleinen Gruppen mit dem Reitunterricht beginnen zu können, denn wegen der Corona-Pandemie musste der Verein den Schulbetrieb schon im November vergangenen Jahres einstellen. Seither verläuft die Versorgung der 20 Pferde im Notbetrieb. „Mit zwei Pferden und Reitern dürfen wir jetzt wieder auf den Platz und im Wechsel Reitunterricht zu geben“, erzählt Klinge, den im Moment täglich Anfragen von Eltern erreichen, deren Kinder mit dem Reiten beginnen möchten. Aber: „Bevor hier nicht alles wieder normal läuft, können wir keine neuen Schüler annehmen“, bedauert Klinge.

Archäologisches Gutachten ist unauffällig

Bevor Heinrich Maaß jedoch die Grundsteinlegung seiner neuen Halle feiern kann, muss er noch einige Auflagen erfüllen. Unter anderem musste er ein archäologisches Gutachten erstellen lassen und ausschließen, dass sich prähistorische Funde auf seinem Grundstück befinden. Aus diesen Grund hat ein Bagger einen vier Meter breiten und 60 Zentimeter tiefen Graben ausgehoben und dort Stichproben entnommen. „Auf der anderen Seite der Leine haben früher einmal ein Wehrturm und eine alte Mühle gestanden und bei niedrigem Wasserstand lassen sich noch alte Mühlsteine am Leineufer erkennen, sagt Heinrich Maaß, froh und erleichtert darüber, dass die Stichprobe auf seinem Grundstück unauffällig geblieben ist.

Von Sandra Remmer