Gümmer

„Die Mohnblüten sind empfindlich, den Regen der letzten Tage haben sie nicht gut verkraftet“, sagt Matthias Bohrßen (27). Trockenes Wetter und Sonnenschein wären besser gewesen. Dennoch präsentieren sich die angebauten Felder weiterhin mit einer lilanen Farbenpracht.

Anbau muss genehmigt werden

Bohrßen ist studierter Landwirt und arbeitet gemeinsam mit seinem Vater Bernd-Konrad im Betrieb in Groß-Munzel. Bereits im zweiten Jahr baut der Jungunternehmer Mohn an und beliefert regionale Bäckereien. Mitgebracht habe er diese Idee von Bekannten aus dem Studium. „Ich hatte Lust, etwas Neues auszuprobieren“, sagt Bohrßen. Außerdem sei es ihm sehr wichtig, auch über den Tellerrand zu blicken und sich in neue Richtungen zu orientieren.

Farbspiel in Lilatönen - das Mohnfeld bei Gümmer. Quelle: Heike Baake

Um den Mohn anbauen zu können, musste der Landwirt einen Antrag bei der Bundesopiumstelle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stellen. Das sei sehr aufwendig gewesen, berichtet er. Und obwohl in Deutschland nur der Anbau von opiumfreien Sorten erlaubt sei, müsse er beim Feststellen von abgeernteten kleineren Flächen die Polizei informieren. Auch sei es vorab wichtig, sich Gedanken zum Thema Pflanzenschutz und Unkraut-Regulierung zu machen. Laut Bohrßen bauen bisher nur 50 Betriebe in Deutschland Mohn an. „Bei mir steckt viel Pioniergeist drin“, sagt er.

Noch sechs Wochen bleibt der Mohn auf den Feldern stehen. Quelle: Heike Baake

Beliebt bei Hobbyfotografen

Noch ungefähr sechs Wochen bleiben die Mohnfelder unbearbeitet, dann wird mit einem Mähdrescher geerntet. Wichtig dabei sind die Kapseln, die noch auf dem Acker stehen, wenn die Blütenblätter bereits abgefallen sind. „Darin befindet sich der Mohn“, erklärt der Landwirt. Er wird vor Auslieferung an die Bäckereien in Laboren auf Nährwerte, Rückstände und Morphingehalt untersucht. Auch sei eine viermalige Reinigung mit einer speziellen Technik erforderlich. Auf Bohrßens Hof wird der Mohn anschließend verpackt und an die Bäckereien ausgeliefert, wo er schließlich auf den Brötchen verarbeitet wird.

Die Kapseln sind wichtig bei der Ernte, denn dort befindet sich der Mohn. Quelle: Heike Baake

Der Jungunternehmen sieht seinen Mohnanbau als einen Versuch an. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich ausprobiere, ob es funktioniert“, sagt er. Dass die Blütenpracht seiner Mohnfelder bisher vielen Betrachtern als beliebtes Fotomotiv gedient habe, sei ihm durchaus bekannt.

Von Heike Baake