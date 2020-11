Harenberg

Diese Landwirte haben neuerdings mit Huhn zu tun: Sie sind Anfang 20 und haben ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich absolviert. Sie kommen aus Ackerbau und Milchviehbetrieben zwischen Celle und Stadthagen und besuchen die Justus-von Liebig Schule in Ahlem. Dort bilden sie sich in zwei Jahren zum Betriebswirt Agrar weiter.

Zur Galerie Harmonieren Freilauf und Mast bei der Hühnerhaltung? Das ist eine Fragestellung, die junge Landwirte im Rahmen ihres Projektes beantworten wollen.

Wird für das Tierwohl bezahlt?

Das praktische Schuljahresprojekt entwickelten sie selbst. „Wir experimentieren mit der Freilandhaltung von Masthühnern“, sagt Lukas Vogt (23). Mit Milchvieh und Ackerbau kennt er sich aus, mit Hühnern noch nicht. Das ändert sich gerade, denn auch selber schlachten und Vertrieb sind Teil des Projektes. „Immer mehr Verbraucher bevorzugen Eier von frei laufende Legehennen“, sagt Jannes Krömer (21), dessen Elternhof in Hespe die Eier aus den Hühnermobilen im Hofladen erfolgreich anbietet.

Anzeige

Gedeihen auch Masthühner im Freiland?

Ob das auch mit Hühnern, die ordentlich Fleisch ansetzen sollen, funktionieren kann, werden die angehenden Betriebswirte Agrar am Ende des Schuljahres wissen. „Wir probieren die artgerechte Freilandhaltung von Masthühnern aus“, erklärt Hannes Winkelmann (22). Er kommt aus Dasselbruch bei Celle und hatte bisher mehr mit Milchvieh und Ackerbau zu tun. Erste Amtshandlung der Gruppe war der Erwerb eines Überseecontainers. Er wurden innen gedämmt und mit Licht versehen. Außen wurde der Container grün gestrichen und mit mehreren Klappen ausgestattet. So weit, so gewöhnlich. Konventionelle Masthähnchen werden innerhalb von 36 Tagen auf ihr Schlachtgewicht gebracht. Die Projekthühner der Justus-von Liebig-Schüler können dagegen mindestens 72 Tage nach Lust und Laune zwischen Stall und Wiese pendeln.

Robuste Hubbard-Freilandhähnchen sausen über die Wiese

Eine Hühnerrasse, die draußen herumläuft, muss natürlich ein bisschen robuster sein als der Besatz eines wohltemperierten Stalls. Aus diesem Grund entschieden sich die Landwirte für die langsam wachsenden Hubbard-Freilandhühner, die sie am 1. Oktober auf dem Biohof von Annette und Gregor Overmeyer als Eintagsküken erwarben. Die Tiergruppe ist gemischt, es gibt männliche und weibliche Tiere, die mindestens 72 Tage gemästet werden. „Aber man kann diese Rasse auch ein halbes Jahr lang halten“, sagt Gregor Overmeyer, dessen Betrieb im Münsterland liegt.

250 weiße Hühner sausen über die Wiese

Die Küken kamen erst einmal drei Wochen unter die Wärmelampe auf dem Hof von Steffen Dröge (21) in Harenberg. Weil der Hof seiner Eltern in der Harenberer Meile 4 nicht weit vom Schulgelände entfernt liegt, ist er praktisch die Zentrale. Die Hühnerweide liegt zwischen Hof und Schule. Das ist praktisch, denn die Schüler haben im Wechsel eine Woche Stall- und Futterdienst, um ihre 250 Tiere zu versorgen.

Am 17. Dezember endet die Freiheit

Der mobile Schlachter ist gebucht. „Auch das Ende wollen wir aus nächster Nähe erleben“, sagt Felix Homann (23) aus Obershagen. Von Haus aus hat er mit Milchvieh inklusive eigener Molkerei zu tun. Noch sind die Landwirte gespannt, wie viel Fleisch ihre Freilandhühner ansetzen werden und vor allem, wie sie als Hühnerbraten schmecken. Für ein ausgezeichnetes Aroma haben sie sich für eine Maisfuttermischung entschieden. Die individuelle Zubereitung inklusive Testessen wird der finale Schritt des erstes Mastdurchlaufes sein.

Der zahlende Kunde ist Teil des Projektes

„Ein Drittel unserer Hühner sind schon vorbestellt“, sagt Fabian Baust (21). Auch für ihn ist diese Tiergattung ein neues Metier, denn der Krebshagener beschäftigte sich bisher mit Ackerbau, Milchvieh und Pferdezucht. „Aber Hühner kann jeder gut zu seinem bisherigen Bestand hinzu nehmen“, fasst Hannes Winkelmann den Vorteil des Vorhabens zusammen. Zwei weitere Durchläufe sind im Verlauf des Schuljahres geplant.

Lesen Sie auch

Zehn Euro pro Kilo Freilandhuhn

Über ihre Klientel haben die Landwirte recherchiert. Vor allem für Ältere, die Freilandhaltung noch aus eigener Erfahrung kennen und Menschen bis etwa 35 Jahre ist Tierwohl ein Anliegen. Bei der Generation dazwischen, sprich Elterngeneration, entscheidet stärker der Preis, als das Tierwohl, so die Theorie. Ob es finanziell passt, wird der 18. Dezember zeigen. Ab 14.30 Uhr können die vorbestellten Masthühner zum Preis von zehn Euro pro Kilo vor dem Hofladen auf der Harenberger Meile 4 abgeholt werden. Die meisten Tiere kommen dann auf drei Kilo, hoffen ihre Halter. Auf Instagram ist das Projekt unter „freilandhaehnchen_harenberg“ zu verfolgen.

Interessenten können bei Hannes Winkelmann von 14 bis 19 Uhr bestellen unter Telefon (01 57) 34 44 34 71 und bei Felix Homann unter Telefon (01 76) 82 79 63 24. Alternativ ist eine Bestellung per E-Mail an freilandhaehnchenharenberg@gmail.com möglich.

Von Patricia Chadde