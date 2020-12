Harenberg

Klasse statt Masse: 72 Tage lang durften die 250 Masthühner von Felix Homann, Hannes Winkelmann, Steffen Dröge, Max Landsmann und Clemens Schwiezer-Koch ein glückliches Hühnerleben in Freilandhaltung führen. Am Mittwoch endete das Projekt der jungen Landwirte, und damit auch das glückliche Hühnerleben. Die Nachfrage der Verbraucher nach den artgerecht aufgewachsenen Tieren war so groß, dass die Nachwuchslandwirte eine Fortsetzung des Projekts im kommenden Jahr anstreben. Groß bewerben mussten sie ihr Angebot nicht, ein Bericht in dieser Zeitung und einige Posts auf Instagram waren ausreichend – und schon waren die Hähnchen innerhalb kürzester Zeit vorbestellt.

Kunden legen Wert auf Lebensmittel

Auf dem Weg zur Arbeit von Wunstorf nach Hannover bemerkte Beate ter Hell schnell die Veränderung auf der Wiese längs der Harenberger Meile. Plötzlich stand dort ein großer, grüner Überseecontainer. Und schon bald darauf pickten glücklich wirkende Hühner auf der Grünfläche herum. „So bin ich auf das Projekt der jungen Männer aufmerksam geworden“, sagt ter Hell am Freitagnachmittag, als sie ihr vorbestelltes Huhn auf dem Hof von Steffen Dröge abholt. Der Kilopreis von 10 Euro pro Kilogramm Fleisch ist für sie in Ordnung. „Ich lege Wert auf Lebensmittel und bin gern bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen“, so die Wunstorferin. Nun ist sie gespannt darauf, wie das Hähnchen schmeckt und verspricht, per E-Mail ein Feedback zu geben.

Futter mit hohem Maisanteil

„Die Hühner sind im Oktober geboren“, sagt Hannes Winkelmann, der die Idee für dieses Experiment hatte, dass die Schüler der Justus-von-Liebig-Landwirtschaftsschule in Hannover Ahlem als ihr praktisches Schuljahresprojekt eingeplant haben. Wie funktioniert die Aufzucht und Mast von Freilandhähnchen – das waren Fragen, denen die Nachwuchslandwirte auf den Grund gehen wollten. Im Gegensatz zu konventionell gehaltenen Hähnchen aus Stallhaltung, deren Leben nach spätestens 30 Tagen endet, durften die Hühner in Harenberg mit einer Lebensdauer von 72 Tagen mehr als doppelt so alt werden. Gefüttert wurden sie mit einem speziellen, naturbelassenen Hühnerfutter mit einem Maisanteil von 50 Prozent. Das sorgt nicht nur für den besonderen Gelbton im Fleisch, sondern soll den Tieren auch einen besonderen Geschmack geben. Am Ende ihres Lebens bringen die Tiere dann ein Gewicht zwischen zwei und drei Kilogramm auf die Waage.

Kein Stress durch Transport

Um den Hühnern den Stress durch den Transport zum Schlachthof zu ersparen, haben die Landwirte einen mobilen Schlachter engagiert. „Wir wollten wirklich bis zum Schluss dabei sein“, sagt Clemens Schwiezer-Koch. An Stellen, an denen die Hühner nicht sauber gerupft waren, haben sie selber noch einmal Hand angelegt und verbliebene Federkiele heraus gezogen. Eine besondere Beziehung habe er zwar nicht zu den Hühnern entwickelt, sagt Hannes Winkelmann, aber es blieben schöne Bilder zurück, wenn er daran denke, wie die Hühner morgens raus aus dem Container hinaus auf die Wiese gelaufen seine. „Aber wer Fleisch essen will, muss auch Tiere schlachten“, bringt der Agrarfachmann es auf den Punkt.

Von Sandra Remmer