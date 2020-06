Seelze

Von der Lohnder Brücke, die über die Leine führt, schauen Adis (6) und Jawad (2) in die Tiefe. Am Ufersaum des Flusses gedeihen Bäume, auf den angrenzenden Weiden schwanken hohe Grashalme im Wind. Einen dieser Halme hat Jawad ausgerissen und festgestellt, dass er beinahe so lang ist, wie er selbst. Was Kinder beim Spazieren gehen eher beiläufig erleben, ist für Landwirte ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Denn auf den Grünflächen der Leinemarsch hat die Erntezeit eines speziellen Grases begonnen.

Zur Galerie Zwischen den Schwaden geht der Storch auf Mäusefang. Ob das Gras schon trocken genug ist, zeigt sich beim Test: lässt sich das Heubündel einfach auseinander reißen, kann die Ballenpresse anrücken.

Anwelksilage ist reich an Energie und Nährstoffen

„Herausragend wird die Erntemenge in diesem Jahr nicht“, prognostiziert der Lohnder Landwirt Manfred Grages. Denn für die Entwicklung der Pflanzenmasse war es in Seelze erst zu kalt und dann zu trocken. Eine ideale Entwicklung ist so nur schwer möglich. Wie groß die Ernte tatsächlich ausfallen wird und welche Preise erzielt werden, wird sich noch zeigen. Ein Teil der gemähten Gräser bleibt nur zwei, drei Tage auf der Weide liegen, bevor daraus Ballen gepresst werden oder die Ernte ins Silo gefahren wird. Diese feuchte, nährstoff- und energiereiche sowie haltbare Nahrungsquelle nennt sich Anwelksilage und ist für Milchvieh- und Rinderhalter ein wichtiger Bestandteil ihrer täglichen Futtergaben

Bleiben die geschnittenen Halme dagegen etwas länger zum Trocknen draußen, lässt sich daraus Heulage machen. „Die hat dann etwas weniger Energie als Anwelksilage“, berichtet Landwirt Grages. Wer dagegen Heu produzieren will, benötigt Temperaturen von über 20 Grad und vier bis fünf Tage lang Sonnenschein, bis das Wasser aus der Pflanze entwichen ist, und das Futter für die Tierverdauung noch besser verträglich macht. Ob das Heu trocken genug ist, zeigt ein Test, bei dem man etwas Heu mit beiden Händen greift und diese dann ruckartig auseinander zieht. Lässt sich das Heu einfach zerreißen, ist es richtig gut trocken.

Lassen sich die Gräser leicht zerreißen, ist es trocken. Quelle: Patricia Chadde

Vom Kaninchen bis zum Pferd – alle fressen Heu

Heu kennt wahrscheinlich jeder, denn neben Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen mögen auch andere Pflanzenfresser wie Pferde, Meerschweinchen und Kaninchen das Futter mit dem hohen Rohfaseranteil. Es wird auch als Raufutter bezeichnet. Deshalb verkaufen Seelzer Landwirte, die keinen eigenen Tierbestand haben, ihre Heuernte beispielsweise an Pferdehalter. Selbst die Tierärztliche Hochschule Hannover wird mit Seelzer Heu beliefert. „Meine Kälber bekommen auch Heu“, so Grages. „Es ist für die jungen Tiere besser verdaulich, als die feuchte Anwelksilage“. Hühnerhalter nutzen Heu dagegen als Beschäftigungsmaterial für ihre Vögel.

Die sogenannte Seekoppel von Elfriede Grages, östlich der L390 zwischen Havelse und Seelze am Selbstpflückerblumenfeld gelegen, zählt vermutlich zu Seelzes bekanntesten Wiesen – auch wegen der markanten Weiden. Wer bei seinem nächsten Spaziergang genau hinschaut, kann hier den Unterschied zwischen abgeernteter Fläche und hoch stehendem Gras gut erkennen. Denn nur die halbe Fläche wurde gemäht und geschwadert, wie das Zusammenfassen des trockenen Grases zu Schwaden bezeichnet wird. Während der Traktor mit dem Schwader seine Runden zieht, schaut ein Storch vorbei. Denn zwischen den Heuschwaden flitzen zahlreiche Mäuse umher, die Adebars Speiseplan bestücken. Und wo das Gras noch hoch steht, werden demnächst Rinder weiden.

Im gemähten Heu finden Störche Nahrung – hier treiben sich Mäuse herum. Quelle: Patricia Chadde

Von Patricia Chadde