Döteberg

Farbenfroh leuchten die Kürbisse auf dem Feld von Friedlinde Volker – 30 verschiedene Sorten hat sie angebaut. In Kisten sortiert bietet sie ihre Ernte an und die Kunden können wählen zwischen Zier- oder Speisekürbis. Kleine Informationstafeln geben Auskunft über die Verzehrmöglichkeiten und den Preis. Ob Celebration, Butternut oder Sweet Dumpling – die Kunden finden dort alle relevanten Informationen. Und das Geld stecken sie dann einfach in eine aufgestellte und festmontierte Metallbox.

Persönliche Beratung auf dem Feld

Trifft Volker auf dem Kürbisfeld auf ihre Kunden, nimmt sie auch gern mal eine persönliche Beratung vor. So hatte die Letteranerin Nicole Witting am Donnerstag die Möglichkeit, sich mit der Fachfrau über unterschiedliche Kürbissorten auszutauschen. „Ich komme oft hier her und hole mir Kürbisse, hier ist es einfach so schön“, erklärt sie. Eigentlich wollte Witting einen Hokaido kaufen und ihren Mann zum Mittagessen mit einer Kürbissuppe überraschen. Von Volkers Tipps inspiriert, nahm sie aber gleich auch noch zwei weitere Sorten mit, deren Rezepte sie in den nächsten Tagen testen will.

Nicole Witting (links) hat sich nach der Beratung durch Friedlinde Volker nicht nur für den Hokaido, sondern auch für die Kürbissorte Butternut und Celebration entschieden. Quelle: Heike Baake

„Für mich ist hier auf dem Feld jeden Tag ein Erntedankfest“, freut sich Volker. Seit zehn Jahren baue sie Kürbisse an und in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage danach gestiegen. „Ich wollte etwas haben, was hierhin gehört, was hier wächst, was ich nicht spritzen muss und wo ich keine Hilfe durch Maschinen benötige“, erklärt sie. Im Mai säht Volker die Kürbisse aus, jedes Korn einzeln per Hand und dann muss das 500 Quadratmeter große Feld zwei Monate lang regelmäßig durchgeharkt werden. 80 bis 120 Tage, je nach Sorte, dauere es, bis ein Kürbis reif sei. Volker genießt es, das Wachstum zu beobachten. Zuerst kämen die grünen Blätter, die dann Ende August zurückgingen und die Frucht sichtbar werde. „Erntezeit ist erst im September und sie endet mit dem ersten Nachtfrost, dann ist alles vorbei“, erklärt sie.

Friedlinde Volker freut sich über die prachtvollen Halloween-Kürbisse. Quelle: Heike Baake

Gewicht bis 15 Kilogramm

Während die Zierkürbisse, mit Ausnahme des Halloween-Kürbis, nur bis zum Erntedankfest zum Schmücken und Dekorieren gekauft werden, sind die Speisekürbisse gerade sehr angesagt, berichtet Volker. Sogar die alte Sorte „Gelber Zentner“ findet immer noch zahlreiche Abnehmer. „Der ist durchaus noch gefragt, allerdings eher von älteren Kunden“, erklärt Volker. Sie selbst kenne diese Sorte noch von ihrer Großmutter, die diesen Kürbis süßsauer eingekocht habe.

Die Saison der Zierkürbisse endet meist mit dem Erntedankfest. Quelle: Heike Baake

Der diesjährige Sommer versorgte die Kürbisse mit ausreichend Sonnenschein und ließ einige zu prachtvollen Exemplaren heranwachsen. „Mancher Halloweenkürbis wiegt bis zu 15 Kilogramm“, freut sich die Landwirtin. Neben ihrem umfangreichen Wissen über die angebauten Sorten möchte Volker ihren Kunden aber auch ein Gefühl für die Natur vermitteln. „Alles gehört zusammen, auch die verwelkten Blätter auf dem Kürbisfeld“, erklärt sie. Und das Besonderes sei, dass ihre Kunden, während sie zwischen dem Angebot wählten, auf Mutterboden laufen könnten. „Wo gibt es denn das noch?“, fragt sie sich.

Friedlinde Volker verrät Zubereitungstipps Der Kürbis sei vielseitig in der Küche einzusetzen, sagt die Landwirtin Friedlinde Volker. Während sich der Spagetti-Kürbis hervorragend für mehlfreie Nudeln eigne, würde die Sorte Butternut aus einem einfachen Kartoffelpüree ein Geschmackserlebnis machen. Und die Sorte Celebration eigne sich dazu, in nur kurzer Zeit eine schmackhafte Mahlzeit zu zaubern. Der herzförmige, essbare Eichelkürbis mit leicht süßlichem Fruchtfleisch wird dazu in kleine Stücke geschnitten und auf ein Backblech gelegt. Mit Olivenöl bestrichen, mit Schinkenspeck garniert und mit Rosmarin, Knoblauch, Muskat, Salz, Pfeffer und etwas Zucker gewürzt ist er nach nur 25 Minuten bei 180 Grad im Backofen servierbereit.

Von Heike Baake