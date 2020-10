Kirchwehren

Die Polizei Seelze ermittelt nach einer Unfallflucht. Ein Autofahrer war am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf der Lenther Straße (K 248) in Richtung der K 251 unterwegs, als ihm im Kurvenbereich in Höhe des Parkplatzes und dem Übergang Lenther Straße/Große Straße ein Lastwagen entgegenkam, teilte die Sprecher des Kommissariats Seelze mit. Dabei streifte der Lastwagen das Auto und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt im Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen erreichen die Polizei Seelze unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70.

Von Thomas Tschörner