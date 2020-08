Seelze

Es ist eine Premiere: Die Kulturinitiative Seelze (KiS) und der Kul-Turm Velber arbeiten erstmalig zusammen und bieten eine doppelte Veranstaltung an. Am Freitag, 11. September, bringt das Trio Coppo Latin-Jazz in das Veranstaltungszentrum Alter Krug. Bernd Reinert präsentiert am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. September, Schwarz-Weiß-Fotografien mit Kuba-Impressionen im Kult-Turm. „Ich freue mich sehr, dass wir etwas gemeinsam anbieten“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro der Stadt Seelze.

Musik und Bilder aus der Karibik

Für Bernd Ellerbrock, Vorsitzender des Förderkreises Schöneres Velber, ist es die erste Veranstaltung, die er seit Ausbruch des Corona-Virus anbieten kann. „Jetzt mit den derzeitigen Lockerungen kann auch endlich wieder etwas Kultur stattfinden“, erzählt er. Im Kul-Turm selbst sei jedoch aufgrund der Abstandsregelungen eine Veranstaltung mit nur maximal zehn Personen möglich. Deshalb habe er sich entschieden, dort keine Lesungen und Konzerte anzubieten, solange die Pandemie noch besteht. Ausnahmen seien jedoch Ausstellungen, bei denen die Interessenten in der Regel nicht zeitgleich in größerer Anzahl erscheinen würden. Dass er nun durch die Zusammenarbeit mit KiS den bereits lange im Voraus engagierten Jazzmusikern der Gruppe Trio Coppo nicht absagen muss, freut den Vorsitzenden sehr.

Latin-Jazz-Liebhaber können sich auf Musik von Carlos Santana über George Benson bis hin zu Bill Withers freuen und sich durch die Eigenkompositionen der Musiker überraschen lassen. Ihren typischen Sound lässt das Trio Coppo dabei mithilfe seiner Instrumente erklingen. Rolf Schawara, Percussionist und Drummer, Carsten Tamme, Flötist, und Gunnar Hofmann, Gitarrist, bringen bei ihren Konzerten eigene musikalischen Ideen ein und bieten ihrem Publikum ein beeindruckendes Repertoire. Schawara, der die Idee für diese Band hatte, studierte an der Musikhochschule in Matanzas auf Kuba.

Trio Coppo bringt Latin-Jazz nach Seelze. Quelle: privat

Voranmeldung zu beiden Veranstaltungen

Die Fotoausstellung von Bernd Reinert schließt sich an das Konzert an. Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen Impressionen von Kuba, die der Velberaner Street- und Reportagefotograf mit seiner Kamera eingefangen hat. Reinert benutzt die Straßen als Bühne, um Menschen zu beobachten. Dabei fängt er ganz besondere Momente ein und zeigt das ungeschminkte Leben durch den Entzug der Farbe. „Für seine Kuba-Reportage war er zwei Wochen in Havanna und Kubas Westen unterwegs“, sagt Ellerbrock. Reinerts Aufnahmen unterscheiden sich von denen, die in Reisekatalogen zu finden sind. Für die Fachzeitschrift „Photographie“ wurde 2017 eine seiner Aufnahmen zum Leserfoto des Jahres ausgewählt.

Bernd Reinert zeigt Kuba-Impressionen im Kul-Turm. Quelle: privat

Außer Ellerbrock freut sich auch Petra Hoyer von der Kulturinitiative, dass es endlich wieder losgeht. „Auch wir haben in diesem Jahr sehr viel absagen müssen, und dies ist einen Versuch wert“, erzählt sie. Im Alten Krug können unter Berücksichtigung der Abstandsregelung immerhin 40 Personen eine Veranstaltung besuchen. Wichtig bei der Premiere sei, so Hartinger-Irek, festzustellen, wie die Seelzer das Angebot in der Corona-Pandemie annehmen.

Für das Konzert am 11. September, um 19 Uhr, im Alten Krug, Hannoversche Straße 15a in Seelze sowie die Fotoausstellung am 12. und 13. September, von 11 bis 16 Uhr, im Kul-Turm, Hasselfeldstraße in Velber, ist eine Anmeldung per E-Mail an info@8komma0.de unbedingt erforderlich. Der Eintritt für das Konzert kostet 15 Euro, der Besuch der Fotoausstellung ist frei. Bei beiden Veranstaltungen ist ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Von Heike Baake