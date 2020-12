Letter

Menschen, die sich gerne und viel bewegen, stellt der erneute Teil-Lockdown vor große Herausforderungen: Fitnessstudios sind geschlossen, Sportvereine müssen mit ihren Kursen pausieren, die Hallen sind geschlossen. Einige Seelzer haben deshalb das Laufen für sich (wieder)entdeckt und erkunden in Turnschuhen die umliegenden Felder und Wälder.

Wer sich noch nicht zum Einstieg durchringen könnte, bekommt Hilfe bei Stefan Weigang. Der 63-jährige leitet unter anderem zwei Seniorensportgruppen bei der Sportgemeinschaft Letter 05 (SG). Zudem hatte er geplant, unter dem Motto „Laufen für Anfänger und Wiedereinsteiger“ bei der SG zwei Vormittagskurse anzubieten. Doch dann kam das Coronavirus und der Plan musste vorerst pausieren. Nun hofft Weigang, es im kommenden Frühjahr erneut versuchen zu können.

Anzeige

Für Laufanfänger hat er ein paar Tipps gesammelt.

Tipp 1: Kontinuierlich steigern

„Ich habe mit 1000 Metern angefangen“, erzählt Weigang. Das war vor 18 Jahren. Seither hat er sich kontinuierlich gesteigert und blickt auf die Teilnahme von zahlreichen Marathons und anderen Wettkämpfen zurück. Doch auch ohne Wettkampfambitionen sei Laufen eine gute Möglichkeit, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren und das Immunsystem zu stärken, so der Sportler. Wind und Wetter sind für Weigand nebensächlich. „Es gibt ja die entsprechende Kleidung.“

Tipp 2: Pausen einplanen

„Laufen kann eigentlich jeder. Sicherheitshalber sollte man sich jedoch bei seinem Hausarzt grünes Licht geben lassen“, empfiehlt der passionierte Läufer. Dann kann es auch schon losgehen. „Ich rate immer, mit der eins zu eins Regel anzufangen. Also eine Minute laufen, eine Minute gehen. Das kann man dann steigern, auf zwei zu eins, drei zu eins, fünf zu eins und irgendwann kann man die ganze Strecke laufen“, sagt Weigang.

Sechs bis acht Wochen sollten sich angehende Läufer Zeit lassen, bevor sie sich entsprechende Schuhe und Ausrüstung kaufen, rät der Experte. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Tipp 3: Feste Termine suchen

Rund sechs bis acht Wochen sollten Laufanfänger sich Zeit lassen, um herauszufinden, ob diese Sportart etwas für sie ist. „Dann kann man eine Laufbandanalyse in einem Fachgeschäft machen lassen und sich entsprechende Schuhe kaufen“, rät der 63-Jährige. Zwei feste Termine in der Woche sollten für ein Lauftraining eingeplant – und nach Möglichkeit auch nicht zu oft verschoben werden. „Der Termin wohnt quasi im Kalender“, sagt Weigang, der selber im Schnitt zweimal in der Woche seine Laufschuhe schnürt und dann zwischen fünf und 25 Kilometern unterwegs ist.

Tipp 4: Schöne Strecken laufen

Orte und Strecken, die in Seelze lauftauglich sind, kennt Weigang viele. „In Letter bietet sich für den Anfang der Wiesenweg an. Hier können Anfänger ausgehend vom Hochhaus am Möllerkamp eine Pendelstrecke laufen: bis zum Leinestadion oder in die andere Richtung bis zum Beginn der Bebauung. Dann kann variiert werden, vielleicht sogar einmal ums Stadion herum“, sagt Weigang. Von der Uferstraße aus könne auch am Kanal entlang gelaufen werden.

Auch in Seelze biete sich ein Lauf am Mittelland- oder Stichkanal an. Dasselbe gelte auch für Dedensen, Lohnde und Gümmer. Von Almhorst aus sei man schnell im Almhorster Wald, von Seelze-Süd aus schnell in der Feldmark. Genauso schön sei auch die Von-Lenthe-Allee in Velber. Weigangs Urteil: „Laufstrecken gibt es hier überall.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer