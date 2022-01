Letter

Laufend durch das neue Jahr: Die SG Letter 05 bietet ab sofort eine Laufgruppe an. Sowohl Anfänger als auch Wiedereinsteiger seien in der Gruppe gut aufgehoben, teilt SG-Pressesprecherin Jessika Zimmermann mit.

Anfänger sind bei Laufgruppe in Seelze willkommen

„Für echte Anfänger geht es los mit einer Minute laufen, eine Minute gehen, und so weiter“, erklärt Lauftrainer Stefan Weigand. Das Ziel für bisherige Nichtläufer sei, innerhalb von drei Monaten 30 Minuten oder fünf Kilometer locker durchlaufen zu können. Dass dies gelingt, davon zeugen Berichte von Mitgliedern der Ausdauersportgruppe, die erst im Juli vergangenen Jahres dazu gestoßen sind. Teilweise haben sich bei ihnen sogar schon erste Wettkampferfolge eingestellt.

Kraft- und Dehnübungen gehören auch zum Training

Neben dem Laufen gehören das Lauf-ABC, Kräftigungs- und Dehnübungen zu einer Trainingseinheit. „Wir laufen mit Flutlicht. Lauftermine am Wochenende bei Tageslicht können verabredet werden“, sagt Weigand. „Das Sahnehäubchen ist dann die Teilnahme an einem Volkslauf, wenn die Corona-Pandemie das in diesem Jahr zulässt“.

Lesen Sie auch Seelze: Laufgruppe der SG Letter 05 geht gegen den Winterspeck an

Diese Corona-Regeln gelten für die SG Letter Laufgruppe

Das Training im Leinestadion beginnt montags um 18.30 Uhr. Fragen dazu beantwortet Stefan Weigand unter Telefon (0179) 4190337 oder per Mail an stefan.weigand@t-online.de. Teilnehmen können gemäß der 2G-Regelung nur geimpfte und genesene Läufer.

Von Sandra Remmer