Dedensen

An zwei Tagen in der Woche öffnen und endlich wieder mit Kindern über Bücher ins Gespräch kommen – das sind die Wünsche der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Lesestube der evangelischen Kirchengemeinde. Derzeit können Dietlind Eberhard, Ursula Ernst und Therese Jacob nur montags Besucher begrüßen. „Eigentlich haben wir auch mittwochs auf, aber da hat auch die Pastorin Sprechstunde“, erklärt Eberhard. Eine Koordination aller Besucher im Pfarrhaus im Rahmen des Hygienekonzeptes sei zu beiden Angeboten parallel jedoch nicht realisierbar.

Die Pandemie hat die Arbeit der Ehrenamtlichen verändert. Nur wenige Lesungen konnten in den letzten zwei Jahren angeboten werden, der Literaturkreis traf sich vorwiegend online und neben der Reduzierung der Öffnungszeiten bedauert das Team besonders den Wegfall der Termine mit den Grundschul- und Kindergartenkindern. „Seit März 2020 waren die Grundschüler nicht mehr in der Bücherstube“, sagt Eberhard.

Große und kleine Leser können in der Lesestube aus einer großen Auswahl an Büchern auswählen. Quelle: Heike Baake

Um sie aber trotzdem mit Lesestoff zu versorgen, werden seit einem Jahr monatlich Lesekisten mit rund 150 Büchern gepackt. „Ich bringe die Kisten zur Schule und nehme die alten mit den gelesenen Büchern wieder mit zurück“, informiert Eberhard. Die Ausleihe der Bücher übernehmen die Lehrerinnen und Lehrer. Was den Ehrenamtlichen dabei jedoch fehlt sind die Gespräche mit den Kindern. „Es macht uns viel mehr Spaß, wenn die Grundschüler zu uns kommen und über ihr Leseerlebnis berichten“, erklärt Jacob. Zudem sei es ein Problem, dass die Bücher so nicht auf die Bedürfnisse einzelner Kinder ausgerichtet werden könnten.

Auch die beiden Kindergärten können die Lesestube derzeit nicht besuchen. Nicht nur die zukünftigen Schulanfänger haben sich in der Vergangenheit für die Bücher der Lesestube interessiert, auch die kleinen Krippenkinder suchten sich altersentsprechende Bilderbücher aus.

Auch Kindergartenkinder finden in der Lesestube altersgerechte Bücher. Quelle: Heike Baake

Die Situation während der Pandemie bezeichnen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen als sehr trostlos. Dennoch haben sie die Zeit effektiv genutzt und unter anderem den Bücherbestand digitalisiert. „Wir haben Fördergeld der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt erhalten und konnten uns einen Computer anschaffen“, verrät Jacob. Die Digitalisierung ist noch nicht komplett abgeschlossen – 120 Bücher müssen noch mit einem Barcode versehen werden. Bei der Ausleihe wird dies zukünftig für eine Arbeitserleichterung sorgen, denn alle handschriftlichen Eintragungen in Karteikarten fallen weg.

Fast der gesamte Bücherbestand ist bereits mit einem QR-Code versehen. Quelle: Heike Baake

Eberhard, Ernst und Jacob haben auch zahlreiche neue Bücher für große und kleine Leser angeschafft. Unter den 25 neuen Kinderbüchern gibt es sogar etwas zum Thema Corona. In „Die spannende Welt der Viren und Bakterien“, ein Sachbuch von Karsten Brensing und Katrin Linke, wird den jüngeren Lesern die Pandemie näher gebracht. Und die Erwachsenen können unter neuen Romanen und Krimis auswählen. Zu den Neuanschaffungen gehört unter anderem „Der Buchspazierer“ von Carsten Henn oder „Stay away from Gretchen: Eine unmögliche Liebe“ von Susanne Abel.

Spätestens im Sommer hofft das Lesestuben-Team, wieder auf die Möglichkeit, Lesungen anzubieten. Autoren sollen eingeladen werden, aber auch die Veranstaltungsreihe „Dedensen liest“ soll wieder aufleben. „Ich würde gern etwas mit unserer neuen Pastorin Gundula Rudloff anbieten“, so Ernst.

Montags ist die Lesestube im Pfarrhaus, Altes Dorf 28, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Wer am Literaturkreis teilnehmen möchte, kann sich telefonisch mit Dietlind Eberhard unter Telefon (05031) 706281 in Verbindung setzen.

Von Heike Baake