Die Lesestube Dedensen startet nach der Sommerpause mit einer Lesung unter freiem Himmel. Die hannoverschen Autoren Ulrike Gerold und Wolfram Hänel stellen am Freitag, 28. August, ihren neuen Krimi „Der Tote vom Steintor“ vor. Die passende Musik spielt Arndt Schulz (Gitarre und Gesang), der unter anderem durch seine Mitarbeit bei der Band Jane bekannt ist.

In dem Buch, das dieses Jahr erschienen ist, geht es um einen toten Immobilienmakler, der in seinem Auto an einem Kiesteich gefunden wird. Schnell zeichnet sich für das unkonventionelle Ermittlerpaar Mirjaleena Mikkola und Hans Hardenberg eine Verbindung ins Rotlichtmilieu und zur organisierten Kriminalität ab. Und die führt tief in die Abgründe der hannoverschen Gesellschaft. „Die Brisanz des Themas erfüllt dabei unseren Anspruch an einen Krimi, der die Form der Spannungsliteratur nutzt, um gesellschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen“, sagen die Schriftsteller zu ihrem Hannover-Krimi.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr an der Hase-Kirche. Einlass ist ab 19 Uhr, wobei die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske besteht. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Besucher müssen sich selbst einen Stuhl mitbringen. Falls es regnen sollte, wird die Lesung unter Einhaltung der Abstandsregeln in die Kirche verlegt.

„Wünschen uns, dass Interesse anhält“

Die Lesestube hofft, mit der neuen Open-Air-Lesung an den Erfolg vor den Sommerferien anknüpfen zu können, sagt Sprecherin Ursula Ernst. Nach langer Corona-Pause hatte Ende Juni der Autor Bernd Gieseking im Garten der Hase-Kirche gelesen. Damit hatte die Lesestube mit der teilweisen Rückkehr zur Normalität offenbar ein Bedürfnis getroffen: Der Autor freute sich, endlich wieder vor Publikum lesen zu können, die Zuhörer darüber, dass es endlich wieder eine Kulturveranstaltung gab. Rund 50 Besucher verfolgten auf Klapp- und Campingstühlen den Vortrag. „Wir wünschen uns, dass dieses Interesse anhält“, sagte Ernst. Gerold und Hänel, beide Jahrgang 1956, sind in Dedensen bereits bekannt und haben bei der Lesestube neben Krimis auch weihnachtliche Geschichten gelesen.

