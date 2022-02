Letter

Die Polizei in Seelze hat am Donnerstag gegen 23 Uhr im Rahmen einer Kontrolle an der Kirchstraße eine 23-jährige Frau aus Garbsen aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss mit ihrem VW Polo unterwegs war.

Während der Kontrolle war den Beamten ein verdächtiges Verhalten der jungen Frau aufgefallen. Die Polizisten ordneten daraufhin einen Drogentest an, der positiv verlief. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, gab die Garbsenerin ihren Drogenkonsum zu und begleitete die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Polizei findet Marihuana im Auto

Bei der anschließenden Durchsuchung des Polos entdeckten die Polizeibeamten zudem einen Beutel mit 3,4 Gramm Marihuana, dessen Besitz und Erwerb der 21-jährige Beifahrer einräumte. Die Polizei stellte den Drogenfund sicher und leitete ein Strafverfahren gegen beide ein.

Von Sandra Remmer