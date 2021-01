Letter/Stöcken

Ab Ende Januar bis Ende April wird die Fahrbahn auf der Bundesstraße 6 zwischen der Anschlussstelle Herrenhäuser Gärten und Klappenburgbrücke/ Stöckener Straße (L 395) in Fahrtrichtung Süden erneuert. Vor allem die Einrichtung der Baustelle am kommenden Wochenende hat Auswirkungen auf den Verkehr in Richtung Letter.

Ab Freitag, 29. Januar, 19 Uhr, bis spätestens Montag, 1. Februar, 5 Uhr, ist die B6 ab der Klappenburgbrücke bis zu den Herrenhäuser Gärten voll gesperrt. Für den Verkehr stadtein- und auswärts wird die Umleitung über die Alte Stöckener Straße über die Stöckener Straße zur Herrenhäuser Straße eingerichtet.

Aufgrund der Sperrung der Stöckener- und Klappenburger Kreuzung werden laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau für Fußgänger und Radfahrer Umleitungen über die Unterführung Stöckener Straße (höhe Stöckener Straße 129) sowie der Kreuzung Mecklenheide eingerichtet.

Verkehr ist einspurig

Der Verkehr wird im Anschluss an die Vollsperrung stadteinwärts zwischen der Klappenburgbrücke bis einschließlich Abfahrt Herrenhäuser Gärten einspurig auf der Fahrtrichtung stadtauswärts geführt. Die Verkehrssicherung dauert bis Ende April an. Im Zuge dieser Verkehrsführung ist die Abfahrt über Herrenhäuser Gärten stadteinwärts nicht möglich. Ein Auffahren auf den Westschnellweg stadteinwärts sowie ein Ab- und Auffahren stadtauswärts an der Anschlusstelle Herrenhäuser Gärten ist möglich.

Die Arbeiten sind Teil der Gesamtsanierung der Bundesstraße 6 zwischen Stöcken und Herrenhausen. Die komplette Maßnahme ist voraussichtlich erst im Juli 2021 abgeschlossen.

