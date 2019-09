Letter

Jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres begrüßen die Letteraner Grundschüler alle Neuankömmlinge mit einem Kennenlernfest. Am Freitagnachmittag haben sie ihr Fest zum ersten Mal in der neu gebauten Schule gefeiert, die in den in den Sommerferien planmäßig fertiggestellt worden war.

Ratsbeschluss war Meilenstein

Auf dem Schulgelände brutzelten die ersten Würstchen auf dem Grill, die ersten Kuchenstücke wurden verkauft und Spielstationen aufgebaut wie Wutbälle bauen, Vier gewinnt, Drahtfummeln und Stoptanz. Derweil begrüßte Schulleiterin Betty Ahrens innen im neuen Foyer Schüler, Eltern und Vertreter aus Politik und Verwaltung. Als „Meilenstein der Seelzer Schulentwicklung“ bezeichnete Gerold Papsch als stellvertretender Bürgermeister in seinem Grußwort den Ratsbeschluss, der vor fünf Jahren den Stein zum Neubau der Grundschule ins Rollen gebracht hatte. Erforderlich gemacht hatte diesen Beschluss die Entscheidung, die Brüder-Grimm-Schule als Ganztagsschule auszuweiten.

Foyer gefällt den Schülern

Auch wenn die vorgesehene Zeit für den Neubau eingehalten werden konnte – den Kindern kam sie endlos lang vor. In einem selbst choreographierten Musical haben die Viertklässler ihre ganz eigene Sicht der Dinge auf die Bauzeit gegeben und dabei auch die eine oder andere Panne aufs Korn genommen. Gelächter und lauter Applaus waren eine schöne Belohnung. Und am Ende hat sich die Wartezeit auch aus ihrer Sicht gelohnt. „Besonders der neue Innenraum und die Mensa gefallen mir gut“, lobte der neunjährige Mailo das Ergebnis.

Während im Forum offizielle Reden gehalten werden, beginnt auf dem Außengelände ein buntes Programm mit vielen Spielstationen. Quelle: Sandra Remmer

440 Schüler besuchen die Brüder-Grimm-Schule

Aktuell besuchen 440 Jungen und Mädchen die Brüder-Grimm-Schule. Sie werden von 25 Lehrern und vier Förderschullehrern unterrichtet. Als weitere Betreuungskräfte unterstützen neun pädagogische Mitarbeiter, 17 Ganztagskräfte und zwei Auszubildende die pädagogische Arbeit an Seelzes größter Grundschule. Mit Beginn des neuen Schuljahres sind sie alle gemeinsam am Donnerstag, 15. August, in den neuen Räumen gestartet. In dem nun fertig gestellten Bauabschnitt befinden sich 16 Klassenräume, die Schulbibliothek, die Schülerküche und der Musikraum sowie die gesamte Verwaltung der Grundschule. Ganz zentral liegt das Forum mit der Schulmensa und der Ausgabeküche, in der die 320 Kinder, die in der Brüder-Grimm-Schule an allen oder einigen Tagen die Ganztagsangebote nutzen, ein warmes Mittagessen erhalten können. Das Angebot wird täglich von rund 130 Kindern genutzt.

Zweiter Bauabschnitt erfolgt in Kürze

In einem zweiten Bauabschnitt soll der marode Mitteltrakt abgerissen werden und der Bau mit Umkleiden, Sporthalle und Flur im Südbereich der Schule weitere Räume erhalten. Die frei werdende Fläche des abgerissenen Mittelbaus wird dann für die Vergrößerung des Schulhofes genutzt. Vorerst erhalten bleibt der Altbau an der Straße Im Sande. Bis das gesamte Schulgebäude fertig ist, werden nach Aussage von Stadtsprecher Carsten Fricke punktuell Nacharbeiten erforderlich sein. Sobald das neue Außengelände erstellt ist, sollen die Grundschüler auch den Schulhof komplett nutzen können. Insgesamt 12,6 Millionen Euro hat die Stadt für den Neubau der Schule in den Haushalt einkalkuliert und das Budget bislang auch einhalten können.

Lesen Sie auch:

Kinder ziehen in neue Brüder-Grimm-Schule ein

Von Sandra Remmer