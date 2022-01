Letter

Treffen nur in kleinen Gruppen, digitale Chorproben, ausgefallene Konzerte – der Start von Kreiskantorin Annette Samse war alles andere als einfach. Im Oktober 2020 übernahm die studierte Kirchenmusikerin die Nachfolge von Harald Röhrig – von Anfang an beeinflusste die Corona-Pandemie ihre Arbeit. Samse ist auch für einen Gospel- und einen Kammerchor verantwortlich. Zusätzlich probt sie regelmäßig mit einer Kindergruppe und einem Blockflötenorchester sowie einem Querflötenensemble.

„Ich habe immer versucht, die Chorproben am Laufen zu halten“, sagt die Kreiskantorin. Das sei ihr anfangs, auch bei den Treffen zur Stimmbildung, durch kleine Besetzungen von vier bis zehn Personen gelungen. Mit dieser Lösung stellte Samse sicher, dass kleinere Gruppen auch die Gottesdienste unterstützen konnten. Besonders zu den Zeiten, wo das Singen in der Kirche für die Besucher nicht erlaubt war, konnte damit der Gottesdienst bereichert werden. „Insgesamt war die Zeit schon sehr frustrierend, aber mir kam immer sehr viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft entgegen“, so die Kreiskantorin.

Der große Raum des neuen Gemeindehauses wird für Proben genutzt. Quelle: Heike Baake

Kirchenband und Chor haben sich neu gegründet

Aber nicht immer waren Treffen in Präsenz möglich, und so musste Samse auch mehrfach auf digitale Proben als Alternative ausweichen. Das sei nicht immer einfach gewesen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagt sie.

Erleichterung gab es für die Kreiskantorin durch die 2G-Regeln, die wieder regelmäßige Treffen in größeren Gruppen ermöglichten. Trotz aller Einschränkungen und Maßnahmen kann Samse aber auch Positives verzeichnen. „Das Blockflötenorchester hat sich sogar verdoppelt, jetzt sind wir 30 Personen“, sagt sie. Auch eine Kirchenband mit Sängerin, Gitarrist, Keyboarder sowie Synthesizer und ein Chor mit acht Mitgliedern habe sich neu gegründet.

Direkt neben der Orgel hat Annette Samse ein Regal mit zahlreichen Notenbüchern aufgestellt. Quelle: Heike Baake

Samse plant Blockflötenworkshop und Kantoreikonzert

Nun ist Samse gespannt auf das neue Jahr. Im großen Raum des neuen Gemeindehauses können aktuell maximal 20 Personen zusammenkommen. „Ich habe erst einmal alle Gruppen angeschrieben und das Interesse abgefragt“, sagt die Kreiskantorin. Viele seien derzeit noch sehr vorsichtig, andere hingegen würden sich gern treffen wollen. Je nach Rücklauf wird Samse die Umsetzung der Proben planen. „Ich hoffe, dass es im Februar wieder losgehen kann.“

Auch einige größere Projekte hat die Kreiskantorin bereits im Visier. Im März würde sie gern einen Blockflötenworkshop mit einem Referenten anbieten. „Am darauffolgenden Tag könnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Gottesdienst präsentieren“, sagt sie. Auch mit Blick auf die diesjährige Adventszeit hat Samse schon ein Kantoreikonzert ins Auge gefasst. „Obwohl wir nicht wissen, ob es stattfinden kann, müssen wir mit den Proben rechtzeitig anfangen.“

Von Heike Baake