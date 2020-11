Letter

Für ihre Strickkünste sind die Mitglieder des Vereins Nachbarschaft-aktiv-Letter bekannt. Sie nähen etwa bunten Söckchen und Mützchen als Willkommensgeschenk für für Neugeborene in Seelze. Auch wenn das öffentliche Leben derzeit ruht und sich die Mitglieder – hauptsächlich Frauen aus Letter – nicht treffen können, klappern die Stricknadeln weiter. Jede arbeitet bei sich im eigenen Zuhause. Dabei sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Geschenkideen für die Weihnachtszeit entstanden: Sie reichen vom Adventskalender mit 24 kleinen Socken bis zu Decken mit weihnachtlichen Motiven. „Die Muster der Decken denkt sich eine unserer Mitstrickerinnen aus“, sagt Gisela Brandtner.

Apotheke stellt Gestricktes aus

In der Rathaus-Apotheke von Melanie Fonk haben die Damen ein Schaufenster mit ihren Werkstücken dekorieren dürfen. Wer an der Nordstraße 2 vorbeischaut, kann sie bewundern – und auch kaufen. „Vom Erlös kaufen wir Wolle und machen weiter“, sagt Karin Fuchs. Eine Sonderaktion liegt den Damen besonders am Herzen: „Wir wollen Strümpfe für Obdachlose stricken, die mithilfe des Kältebusses verteilt werden.“ Deshalb freue sich der Verein über Unterstützer, die zur Stricknadel griffen, ebenso wie über eine Spende für den Kauf der passenden Sockenwolle“, sagt Brandtner.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde