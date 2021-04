Seelze

Seit rund fünf Wochen können Passantinnen und Passanten in der Seelzer Innenstadt Geschichte erleben. Die Gruppe Zeitreisende aus Seelze hat acht Schaufenster gestaltet. Darin sind Ausstellungsstücke und Informationen rund um Seelzes Stadtvater Michael von Obentraut und sein Gefolge zu sehen. Weitere Schaufenster sollen folgen.

„Wir sind vollkommen überwältigt, wie gut die Aktion ankommt“, sagt Nanette Bystron von den Zeitreisenden aus Seelze. Von den beteiligten Geschäftsleuten und Dienstleistern gebe es durchweg positive Rückmeldungen. „Ich finde es toll, dass jeder und jede Zeitreisende an dem Schaufenster für die eigene Rolle mitgearbeitet hat“, sagt Bystron.

Informationen zur Geschichte der Brille

Tatsächlich stehen die Rollen und deren Berufe bei der Gestaltung im Mittelpunkt: Während Passanten bei der Schreibwaren- und Buchhandlung Petri & Waller unter anderem Helm, Säbel und Mantel des Ritters Michael von Obentraut anschauen können, erfahren sie wenige Schritte entfernt bei Döring-Optik mehr über die Figuren Alwine von Speyer und ihre Zofe. Zusätzlich zu den Kostümen und Hintergründen der beiden Figuren gibt es dort Informationen zur Geschichte der Brille – etwa, dass der Name auf den Halbedelstein Beryll zurückgeht, aus dem um 1300 Linsen geschliffen und erste Brillen gefertigt wurden.

Um Heilkunde aus der Zeit um 1625 geht es in der Kreuz-Apotheke, am Elektronikfachgeschäft Rilling & Partner erfahren Interessierte mehr über das Leben und den Alltag einer Wäscherin sowie über die Geschichte des Bügeleisens. In den Fenstern des benachbarten Fotostudios Kurth gibt es Informationen rund um bildliche Darstellungen.

Eine weitere gestaltete Fensterfront befindet sich an der Kantine des Rathauses. Dort sind unter anderem die Kostüme von Seelzes fiktiver Bürgermeisterin Klara Fürst und von einem Kirchhöfner-Ehepaar sowie dazu passende Ausstellungsstücke zu entdecken. Dazu gibt es einige Leihgaben des Heimatmuseums Seelze und weitere Informationen zu den Berufen der Menschen in Seelze im 17. Jahrhundert.

Weitere Geschäftsleute können mitmachen

In Letter präsentieren die Löns-Apotheke und die Neue Apotheke gestaltete Schaufenster. Einige weitere Ausstellungsorte sind bereits geplant, darunter das Fenster der Stadtbibliothek Seelze.

Die Aktion soll erst einmal auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Interessierte Geschäftsleute und Gastronomen, die ein Schaufenster zur Verfügung stellen wollen, können sich per E-Mail an obentraut_zeitreise@freenet.de an die Gruppe wenden.

„Unsere Rollen sind sehr schön dargestellt und toll mit den Angeboten der Geschäfte verknüpft“, sagt Barbara Haring von den Zeitreisenden. Das sieht auch Kevin Quadt, Vorstandmitglied des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze und zugleich Inhaber des Fotostudios Kurth, so. „Wir freuen uns, dass die Zeitreisenden aktiv auf uns zugegangen sind und wir gemeinsam in dieser Zeit eine so schöne Aktion anbieten können.“

Von Linda Tonn