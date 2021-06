Letter

Petra Scholl ist viel mit ihrem Fahrrad in Letter unterwegs. Die Vorsitzende des Vereins Letter fit kennt den Stadtteil gut – und weiß genau, wo man bei den Radwegen nachbessern müsste, welcher Busch auf dem Gehweg ragt oder wo eine Bank zum Ausruhen fehlt. „Aber ich drehe ja auch immer nur meine ganz eigenen Runden“, sagt sie. „An manchen Stellen bin ich fast nie.“ Deshalb hat Scholl eine kleine Umfrage gestartet und Letteranerinnen und Letteraner gebeten, mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen und alles zu notieren, was stört.

Entstanden ist die Idee aus einer Aktion von Letter fit. „Im vergangenen Jahr haben wir uns regelmäßig zu Stadtteilspaziergängen getroffen“, sagt Scholl. Aber dann kam der Lockdown und gemeinsame Spaziergänge waren nicht mehr möglich. „Dann kam mir die Idee, dass man das ja auch alleine machen und Problemstellen suchen kann“, sagt Scholl. Vor allem zu den Themen Barrierefreiheit, Radwege und fehlende Bänke wollte sie Informationen sammeln.

Herausgekommen ist eine neunseitige Liste an kleinen und großen Ärgernissen in Letter, die Scholl bei der Stadtverwaltung eingereicht hat. In den kommenden Monaten werden der Ortsrat Letter, der Rat der Stadt und andere Gremien darüber diskutieren.

Weg am Friedhof ist uneben

Da wäre zum Beispiel der Fußweg an der Hölderlinstraße, die zum Friedhof führt. Er ist uneben und ähnelt eher einem Trampelpfad als einem gepflasterten Gehweg. „Der Fußweg ist in einem katastrophalen Zustand“, sagt Scholl. „Für ältere Menschen ist das eine Zumutung.“ Der Friedhof werde auch von Nicht-Seelzern besucht und ein solcher Weg sei nicht gut für das Image der Stadt, sagt Scholl, die bei der kommende Kommunalwahl auf einem Listenplatz der Grünen auf einen Sitz im Rat hofft. Auch das Straßenschild an der Hölderlinstraße sei nicht mehr zu zu lesen.

Bürger können Mängel per App melden Illegal entsorgter Müll, eine defekte Straßenbeleuchtung, Schlaglöcher: Bürgerinnen und Bürger in Seelze können Probleme in der Stadt auch ganz einfach über eine App an die Stadtverwaltung melden. Die Mitteilungen werden Angaben der Verwaltung zufolge vom Ideen- und Beschwerdemanagement zentral erfasst, an die zuständigen Stellen zur Erledigung weitergeleitet und beantwortet. Die kostenpflichtige App gibt es für das I-Phone und Android-Geräte und heißt Tellme-Mängel-App. Über eine Suchfunktion kann die Kommune eingestellt und sowohl Text als auch Fotos zur Meldung hochgeladen werden. Auch auf der Internetseite der Stadt Seelze können Hinweise in einem Onlineformular hinterlassen werden. Auch hier können Bürger und Bürgerinnen Fotos mitschicken. Zudem ist das Beschwerdemanagement der Stadt telefonisch unter (05137) 828 303 zu erreichen. ton

Um von der Straße Im Weidefeld zur Klöcknerstraße zu kommen, müssen Fußgänger und Radfahrer einen schmalen Weg passieren, auf dem sogenannte Umlaufgitter für mehr Sicherheit sorgen sollen. „Die Gitter sind zwar vor einigen Jahren auseinandergesetzt worden, aber ein Rad mit Anhänger oder ein Lastenfahrrad kommt da nur schwer vorbei“, sagt Scholl. Seit mehr als 20 Jahren kämpfe sie schon dafür, dass die Gitter abgebaut werden – bislang ohne Erfolg.

Viele der Anliegen, die sie nun der Politik vorlege, gäbe es schon sehr lange, sagt Scholl. „Aber es hat sich nichts getan.“ Immer wieder habe sie in Einwohnerfragestunden nach dem Stand der Dinge gefragt, aber selten zufriedenstellende Antworten bekommen. Auch zum Thema Radwege in Letter ist die Liste der Probleme lang: ein zugewucherter Weg an der Stöckener Straße, ein zu grobes Pflaster an der Uferstraße hinter der Flutbrücke, gefährliche Stellen an der Lange-Feld-Straße und kein abgesenkter Bürgersteig vor dem NP-Markt.

Mögliche Plätze für Bänke

„Ich habe alles aufgenommen, was mir gesagt worden ist“, sagt Scholl. Die Vorschläge für Bänke in Letter seien zwar nicht so dringend, allerdings würde die Gesellschaft immer älter und viele Menschen würden sich freuen, wenn sie einen Platz zum Ausruhen hätten, sagt die Letteranerin. Mögliche Standorte wären etwa am Wiesenweg, entlang der Lange-Feld-Straße oder an der Haltestelle Porschestraße.

Die Verwaltung will Scholls Vorschläge prüfen und schauen, ob sie mit verfügbaren Mitteln im Haushalt umgesetzt werden können. Auch mögliche Folgekosten sollen dabei erfasst werden. Dass nun die Politik über ihre Liste diskutiert, freut die Letteranerin: „Dann kann am Ende keiner sagen, er hätte es nicht gewusst.“

Von Linda Tonn