Seelze

Wenn Politiker Demokratie spielen: Der Verein „Letter-fit: Miteinander-Füreinander“ hatte die im Rat vertretenen Fraktionen zum „Demokratiespiel“ eingeladen. Auf dem Kastanienplatz in Letter hatten die Organisatoren ein drei mal drei Meter großes Spielfeld aufgebaut, das an Monopoly erinnerte, aber mehr mit politischer Bildung als mit Kapitalismus zu tun hatte.

Lediglich SPD und Grüne waren der Einladung gefolgt – vertreten durch die Sozialdemokraten Alexander Masthoff und Klaus Fischer sowie Petra Scholl und Rainer von Hesse von den Grünen. Die Spielregeln waren einfach. Die Spieler beziehungsweise Politiker rückten per Würfelwurf auf Felder vor, die mit Aktionen oder Strafen einhergingen – angelehnt an besagtes Monopoly, wobei die Politiker statt ins Gefängnis an den „runden Tisch“ mussten.

Infrastruktur oder Inklusion: Spieler mussten Stellung beziehen

Reines Spiel war die Aktion aber nicht nur, sondern mit einem gewissen Mehrwert für die Zuschauer gedacht: So waren die Handlungsfelder mit Fragen versehen: Was tun Sie für die Infrastruktur? Für die Inklusion? Oder fürs Klima? Die Politiker mussten dann zu den entsprechenden Themen Stellung beziehen.

„Es war eine sehr muntere Runde, sehr diskussionsfreudig, und viele gute Ideen für gute Nachbarschaft wurden zusammengetragen“, resümiert Petra Scholl, die auch im Vorstand von Letter-fit ist. „Schade nur, dass manche Fraktionen noch nicht einmal abgesagt haben.“

Von etlichen Teilnehmenden und Zuschauern kam der Wunsch, das Spiel nach der Wahl zu wiederholen – „um miteinander ins Gespräch zu kommen, um den neuen Rat kennenzulernen, die Entwicklung des Stadtteils voranzubringen“, so Scholl. Einen Termin will man noch bekannt geben.

Von Simon Polreich