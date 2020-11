Letter

Mit einem Alkoholgehalt von 2,71 Promille war ein 38-jähriger Letteraner unterwegs, als er am Sonnabend gegen 15.30 Uhr an der Straße Weißer Brink in eine Polizeikontrolle geriet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann auch keinen Führerschein. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Sandra Remmer