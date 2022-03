Letter

Mitten im Zentrum von Letter hat Claudia Schüßler ihr SPD-Wahlkreisbüro eröffnet. Auch wenn das Büro an der Lange-Feld-Straße 54 – mit dem passenden Namen #Mittendrin – bereits im November seinen Betrieb aufgenommen hat, zur offiziellen Eröffnung eingeladen hatte die Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler für Sonnabend. Etwa 100 Gäste waren ihrer Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit für einen Rundgang durch die Räume und Gespräche.

Im Parteibüro soll künftig auch kulturelles Leben Einzug erhalten. Los geht es schon am Mittwoch mit einem Workshop mit Susanne Richter, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigene Kosmetik herstellen können. Ob Cremes, Shampoos oder Badezusätze – alles ist möglich. Die Kosten richten sich nach dem persönlichen Verbrauch. „Viele der Zutaten finden sich sogar im eigenen Kühlschrank“, sagt Schüßler. Da die Teilnahme auf zehn Personen beschränkt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon (05 11) 89 80 85 66 oder per E-Mail an buero@claudiaschuessler.de erforderlich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auftakt mit Folgen

Der Kreativabend im SPD-Wahlkreisbüro ist ein Auftakt, dem weitere Aktionen folgen sollen. Geplant sind außer Gesprächsabenden, zu denen Referenten eingeladen werden sollen, auch weitere kreative Workshops zum Beispiel zum Thema Garten und Karten selbst gestalten. Mindestens an einem Abend im Monat sollen die Büroräume so mit Leben gefüllt werden und einen regen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern schaffen. Die regulären Öffnungszeiten des Büros sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr. Für ein persönliches Gespräch mit Claudia Schüßler können während dieser Zeit Termine vereinbart werden.