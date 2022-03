Letter

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, einen Mercedes an der Fahrertür beschädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, parkte der Mercedes an der Uferstraße. Den an der Fahrertür entstandenen Schaden geben die Ermittler mit 500 Euro an. Sie bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.