Letter

155 Seiten stark ist das neue Programmheft, in dem die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land ihr Programm für die erste Jahreshälfte präsentiert. Dabei können künftige Volkshochschüler aus einem Angebot von rund 760 Kursen an sechs Standorten wählen. Erstmals ist es möglich, sich den Inhalt auch per QR-Code auf das Smartphone oder Tablet zu laden. Insgesamt finden sich drei davon in dem Heft, die zu unterschiedlichen Inhalten führen. Während der auf der Vorderseite abgebildete Code direkt zum Programm führt, nutzt VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn den Code auf Seite 7 dazu, in einem Video etwas mehr über sich zu erzählen. Mit dem Code auf Seite 8 schließlich gelangen die Volkshochschüler in die vhs cloud, in der zum Beispiel zusätzliche Lerninhalte vorhanden sind oder Aktivitäten und Termine aus den Gruppen und Kursen abgebildet werden.

„Wir gehen neue Wege und wollen digital und analog miteinander verbinden. Das gedruckte Programmheft wird es weiter geben, aber mit dem digitalen Angebot wollen wir auch andere Zielgruppen ansprechen“, erklärt Nadja Heinrichs, bei der VHS zuständig für den Bereich Mensch und Gesellschaft sowie Arbeit und Beruf. „Durch das Einführen von Online-Sequenzen erleichtern wir vielen die Teilnahme an den Kursen“, ergänzt Christina Heinrichs, die sich bei der Volkshochschule um das Angebot von Sprachen, Politik und kultureller Bildung kümmert.

Geocacher können suchen

Und noch etwas ist neu bei der VHS in Letter. Seit Anfang Dezember gibt es dort einen sogenannten Cache, ein Ziel für alle, die aktiv bei der digitalen Schnitzeljagd sind. „Wir haben an allen sechs Geschäftsstellen Caches versteckt. Die ersten 25 Geocacher, die alle sechs Caches gefunden haben, haben dafür einen Coin bekommen“, erzählt Nadja Heinrichs. Bei den Volkshochschülern kam dieses Angebot offenbar gut an. „Nach rund einer Woche waren alle Coins vergeben“, sagt Heinrichs. Auch wenn es die begehrte Trophäe jetzt nicht mehr gibt, die Caches bleiben dennoch bestehen. Entstanden ist die Idee für das Geocaching im vergangenen Jahr, als die Volkshochschulen bundesweit ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert haben.

25 sogenannter Coins konnten Geocacher bei der VHS ergattern. Quelle: Sandra Remmer

Angebote auch in den Sommerferien

Auch bei den Kursangeboten gibt es einige Neuerungen. Im Programmheft farblich in gelb hervor gehoben gibt es dort insgesamt 15 Angebote, die alle in den Sommerferien geplant sind. In Letter können interessierte Jugendliche zum Beispiel lernen, wie professionelle Videos gedreht und geschnitten werden.

Freie Plätze bei Bildungsurlaub

Das Angebot an Bildungsurlauben ist in diesem Jahr noch einmal erweitert worden. Viele dieser Angebote sind nicht mit einer Reise verbunden, sondern werden in den Räumen der Geschäftsstelle in Letter gegeben. Freie Plätze gibt es zum Beispiel noch im Februar bei „Gesundheit und Glück –(wie) hängen sie zusammen?“. Weitere Informationen zu den Kursangeboten der VHS gibt es im Internet unter vhs-cl.de. Das Programmheft der Volkshochschule liegt zudem ab sofort in vielen öffentlichen Gebäuden in Seelze und Letter aus.

Lesen Sie auch

VHS stellt neues Programm vor

Musikschule und VHS profitieren

Von Sandra Remmer