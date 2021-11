Seelze

Zwei Apotheken bieten in der Obentrautstadt aktuell Corona-Schnelltests an, die seit dem 13. November für alle Bürger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos sind. Sowohl die Kreuz-Apotheke in Seelze als auch die Löns-Apotheke in Letter berichten aber von einem großen Andrang. Bürger, die einen Test in Anspruch nehmen, müssen ihren Personalausweis dabeihaben.

Letter ist derzeit ausgebucht

Die Löns-Apotheke von Alexander Rupp an der Straße Im Sande 39 betreibt ein Schnelltestzentrum in Letter. „Der Andrang ist groß, wir sind aktuell ausgebucht“, sagt eine Mitarbeiterin. Testmöglichkeiten bietet die Löns-Apotheke derzeit montags bis freitags von 8 bis 13 sowie von 15 bis 18 Uhr an. Außerdem werden sonnabends von 8.30 bis 13 Corona-Schnelltests vorgenommen. Die Apotheke bittet darum, Termine online auf www.loens-apotheke.de zu buchen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andrang in Seelze ist überwältigend

Eine große Nachfrage nach Tests verzeichnet auch die Kreuz-Apotheke von Thomas Meyer in Seelze, dessen Testzentrum über die Bremer Straße 8 zugänglich ist. Derzeit wird in Seelze montags bis freitags von 8.30 bis 13 sowie von 15 bis 18 Uhr getestet. Dazu kommen Testmöglichkeiten am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 8.30 bis 13 Uhr. „Der Andrang ist überwältigend“, sagt eine Mitarbeiterin der Kreuz-Apotheke. Anmeldungen sind online auf www.kreuzapotheke-seelze.de oder unter Telefon (0162) 5884214 erforderlich.

Von Thomas Tschörner