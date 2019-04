Letter

Der Ortsrat Letter will in diesem Jahr am Mittwoch, 1. Mai, erstmals eine Birke vor dem Schützenhaus aufstellen, die den bisher vor dem Alten Rathaus platzierten Maibaum ersetzen soll. Dazu sind alle Letteraner eingeladen. Weil das Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses derzeit für eine Maifeier nicht zur Verfügung steht, hatte der Ortsrat zunächst an eine abgespeckte Maibaumfeier auf dem Kastanienplatz gedacht. Zwar seien am Mittwoch 15 Letteraner zu einer Vorbesprechung erschienen, sagte Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth. Leider habe sich aber keiner der Anwesenden imstande gesehen, für den 30. April Betreuungspersonal für eine Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.

Mit einer Abordnung der Schützengesellschaft Letter sei dann die Idee entstanden, in diesem Jahr eine Maibaumbirke während des traditionellen Bockbieranstichs vor dem Schützenhaus aufzustellen. Hackbarth hat sich mit dem Festkomittee der Schützengesellschaft verständigt, dass die Birke am Mittwoch um 12.45 Uhr von Ortsratsmitgliedern mit Bändern geschmückt wird und anschließend um 13 Uhr vor dem Schützenhaus aufgestellt wird. Der Bockbieranstich beginnt bereits um 11 Uhr.

Von Thomas Tschörner