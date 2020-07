Letter

Vor fast neun Jahren hat Dorle Burgdorf die Letteraner Brettspieler gegründet, nun gibt sie die Auflösung bekannt. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen ist für die Spieler derzeit im Kursana-Domizil kein Zusammentreffen möglich. „Die Senioreneinrichtung können wir nicht nutzen, und wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird“, sagt Burgdorf.

Die Möglichkeit, einen anderen Raum zu suchen, hat Burgdorf verworfen. Das Spielen unter den Abstandsregeln sei ohnehin nicht möglich, sagt sie. Die Spieler würden immer gemeinsam an einem Tisch sitzen und alle mit dem Material in Berührung kommen, da sei das Risiko zu hoch. Die rechtlichen Konsequenzen im Falle einer Infizierung während des Spielens möchte sie nicht tragen.

Spiele werden verkauft

Das letzte Treffen der Spieler liegt inzwischen fast vier Monate zurück. „Jetzt überlegen einige, ob sie sich in kleinen Gruppen privat treffen“, sagt Burgdorf. Die vorhandenen Spiele werden an die Gruppenmitglieder verkauft. Der Erlös daraus wird dem Malteser Kinderteller gespendet. Die nicht verkauften Spiele gibt Burgdorf weiter an die Abteilung Bogenschießen der Bürgerschützen. Trainer Wilfried Jüttner, der auch Mitglied der Brettspieler ist, setzt die Spiele bei gesellschaftlichen Treffen ein.

Verabschiedung zum Jahresende

Burgdorf ist über die Auflösung der Brettspieler sehr traurig. Es ginge ihr dabei nicht nur um den Verlust der Treffen, auch die Kontakte zu den Verlagen würden ihr in Zukunft fehlen. „In den Jahren habe ich so viel aufgebaut, es ist für alle Beteiligten schade“, erklärt sie.

Eine offizielle Verabschiedung im Kursana soll es zum Jahresende geben – vorausgesetzt die Pandemie-Maßnahmen lassen dies zu.

Von Heike Baake