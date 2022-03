Letter

Die Fleischerei Handke entwickelt sich zu einer Lebensmittelmanufaktur. Damit habe sich der Betrieb von einer klassischen Fleischerei mit Filialen entfernt, sagte Inhaber Eric Handke bei einem Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban. Er wurde vom Landtagskandidaten Gerold Papsch sowie Rüdiger Arndt, Romy Fonk und Jens Willms aus Letters CDU-Ortsverbandsvorstand begleitet.

Vorbereitung für den Rundgang: Eine Gruppe um den CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban (Zweiter von links) und Mitarbeitende der Fleischerei haben die entsprechende Hygieneausstattung angelegt. Quelle: Thomas Tschörner

Burgerpattys sind großes Geschäftsfeld

Handke hatte Anfang 2015 den Betrieb an der Uferstraße aufgenommen, nachdem er die rund 1000 Quadratmeter große Produktionsstätte der Fleischerei Moll übernommen und umgebaut hatte. Neben Räumen für die Produktion gehören Kühl-, Tiefkühl- und Trockenlager sowie Verwaltung und Sozialräume zu dem Komplex. Einen großen Anteil am Umsatz machten inzwischen sogenannte Burgerpattys aus, berichtete Handke. Bereits 2016 seien die Zeichen der Zeit erkannt und Maschinen im Wert von circa 200.000 Euro für dieses Geschäftsfeld angeschafft worden. Zu 95 Prozent würden die Abnehmer, zahlreiche Gastronomie- und Burgerbetriebe in der Region, nach frischen Fleischbratlingen verlangen. Lediglich 5 Prozent der Pattys seien gefroren. Längst werde nicht mehr nur Fleisch verarbeitet, auch vegane Pattys gehörten zum Programm.

Bereit zur Auslieferung: Rüdiger Arndt (von links), Eric Handke und Tilman Kuban sehen sich abgepackte Grillwurst an. Quelle: Thomas Tschörner

Grillwürstchen sind nach wie vor gefragt

Ein weiterer Schwerpunkt im Sortiment sei die Produktion von Würstchen, sagte Handke. Derzeit würden etwa 30 Sorten Grillwürstchen für den Lebensmitteleinzelhandel sowie Großverbraucher hergestellt. Damit habe er eines der größten Sortimente weit und breit. Neben Rennern wie Schinkengrillern und Bratwürstchen von Tieren, die aus unterschiedlichen Haltungsformen stammen, gebe es unter anderem auch Bioprodukte und vegane Würstchen sowie reine Rind- und Geflügelprodukte sowie Lamm-, Reh- und Wildschweinbratwurst. Je nach Geschmack des Kunden gebe es auch Würstchen ohne Glutamat, Lactose, Zusatzstoffe und ohne Nitritpökelsalz. „Und trotzdem sind sie alle lecker und knackig“, versicherte der Fleischereimeister.

Geschlachtet wird in Letter nicht

Die Herkunft des Fleisches richte sich nach den Wünschen der Kunden, sagte Handke. Wertvollstes Biorindfleisch sei aus der Region Hannover, das Strohschweinefleisch käme aus dem Harzvorland. Verarbeitet würde aber auch Rind- und Schweinefleisch aus Norddeutschland. Auf Nachfrage von Kuban betonte Handke, dass in seinem Betrieb nicht geschlachtet, sondern nur weiterverarbeitet werde. „Einem Tier das Leben nehmen zu müssen ist nicht einfach“, sagte der Unternehmer.

Bei der Ausbildung zum Fleischer gebe es die Wahlqualifikationen Schlachten, Verkauf und Verpacken, was mittlerweile ein umfangreicher und moderner Bereich des Handwerks sei. Müssten alle Fleischer noch selbst schlachten, wäre die Personalsituation sicher schwieriger. In Handkes Betrieb arbeiten 15 Mitarbeitende, darunter drei Auszubildende. Den auch in seinem Handwerk durchaus zu merkenden Fachkräftemangel versuche er nicht zuletzt mit dem Einsatz von Maschinen zu begegnen.

Bei der Besichtigung der Produktionsstätte: Eric Handke (von links), Gerold Papsch und Tilman Kuban. Quelle: Thomas Tschörner

Betrieb ist mit Situation zufrieden

Wirtschaftlich sei er zufrieden bis sehr zufrieden, sagte Handke, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Seine Fleischerei sei bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Der Betrieb habe neben EU-Zulassungen und Qualitätszertifizierungen auch die Gütesiegel diverser Regionalpartner. „Resignation ist mir völlig fremd.“ So sei er nicht nur in Sachen Maschinenpark modern eingestellt, sondern setze auch auf Nachhaltigkeit. Die Fleischerei fahre Hannovers ersten vollelektrischen Frischdiensttransporter mit autarkem Laderaumkühlsystem vom Typ Mercedes Polarfuchs. Für die Schonung der Umwelt sorgten zudem eine Solaranlage, die Wärmerückgewinnung aus der Kälteerzeugung, umweltfreundliche Räuchersysteme und ein geringer Anteil an verpackter Ware.