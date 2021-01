Letter

Viele Senioren in Letter klagen darüber, dass sie sich in Sachen Corona-Impfung schlecht informiert fühlen. Dies kam bei einer Spendenübergabe an medizinisches Fachpersonal zur Sprache. Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth könnte sich deshalb vorstellen, dass Mitglieder des Ortsrates Hilfe leisten und als Impflotsen fungieren.

Kaum eine Stunde nach der Gutscheinübergabe meldete Hackbarth, dass sich Ortsratsmitglieder vorstellen können, als eine Art Impflotsen zu fungieren. „Wir überlegen, wie wir jeden Letteraner gut und zeitnah darüber informieren, wie und wo er einen Impftermin erhalten könnte.“ Denn, so Hackbarths Erfahrung der zurückliegenden Wochen: „Viele Menschen, gerade die ohne Interneterfahrung, fühlen sich schneller hilflos. Auch bekommen sie bei der Telefon-Hotline derzeit weder konkrete Termine noch eine Ortsangabe, wo sie sich impfen lassen könnten.“ Wenn Impflotsen für die Mitarbeiter der letterschen Arztpraxen eine entlastende Wirkung haben könnten, würde das gerne mit den Medizinern abgestimmt, schildert Hackbarth seine Überlegungen.

Lotsen könnten manchen Anruf überflüssig machen

Würden die Menschen im Ort über verlässliche Informationen verfügen, wäre mancher Anruf in der Arztpraxis überflüssig. Auch Elisabeth Mechelhoff, Leiterin des Kursana Domizils, berichtet, dass viele ältere Menschen, die nicht in einem Seniorenheim leben, großen Druck und Unsicherheit empfinden und auch nachfragen, ob sie sich nicht im Domizil mit impfen lassen könnten. „Wenn wir in diesem Bereich ein bisschen Stress nehmen könnten, entspricht das genau unseren politischen Idealen“, findet Hackbarth und will sich mit seinen Parteimitgliedern und Letters Ärzten umgehend beraten.

Hackbarth verweist auf Homepage der Stadt

„Die Mitarbeiterinnen der Seelzer Arztpraxen beklagen eine sehr hohe Belastung durch die täglichen telefonischen Nachfragen älterer Mitbewohner zu einer Corona-Impfung“, fasst Hackbarth das Problem zusammen. Der Ortsbürgermeister verweist auf die städtische Homepage seelze.de. Dort sei zu lesen, dass Termine für die zuhause lebenden Impfberechtigten voraussichtlich ab dem 28. Januar unter der Hotline der Landesregierung (0800) 9988665 sowie im Internet vereinbart werden könnten. In den nächsten Wochen würden zudem alle Personen in Niedersachsen, die über 80 Jahre alt sind, einen Brief vom Sozialministerium mit allen nötigen Informationen zur Impfung erhalten.

Bereits während des ersten Lockdowns hatte Letters SPD-Abteilung einen Einkaufsservice organisiert und gemeinsam mit Ortsratsmitgliedern Schlauchschals verkauft, die zu Zeiten kaum erhältlicher Masken als Ersatzlösung für die Mund-Nasen-Bedeckung dienten. Als vor Weihnachten Letters traditioneller Tannenbaumverkäufer wegen Krankheit absagen musste, fanden Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth und sein tatkräftiges Team wieder eine Lösung. In Zusammenarbeit mit Lohndes Gärtnerei Genz verwandelten sie sich selbst in Weihnachtsbaumverkäufer und waren dabei sehr erfolgreich. „250 Stück sind wir los geworden“, berichtet Ortsratsmitglied Wolfgang Gleitz und ist ein bisschen stolz.

Eine Aufmerksamkeit für Medizinische Fachangestellte

„Wir haben den Verkaufserlös noch ein wenig aufgestockt und möchten den medizinischen Fachangestellten vor Ort einfach mal Danke für ihr Engagement sagen“, schildert Erika Bettermann die Umwandlung des Verkaufserlöses. Ann-Kathrin Köhler freute sich und nahm für die Praxis Wieghorst-Risse-Ernst 18 Verzehrgutscheine für ein lettersches Restaurant entgegen. Auch Medizinerin Claudia Priebe findet die Idee sympathisch und nahm neun Gutscheine für ihre Praxismitarbeiter entgegen. Dritte Empfängerin ist Martina Reuter, die in Vertretung der Praxis von Holger Muschalek ebenfalls fünf Verzehrgutscheine für sich und ihre Kolleginnen in Empfang nahm. An die Bewohner des Kursana Domizils dachte die SPD-Abteilung ebenfalls und spendierte 150 Euro für Geräte, mit denen sich Fein- und Grobmotorik erhalten lassen. Leiterin Mechelhoff war erfreut über die Gabe und brachte die SPD-Mitglieder auf eine weiterführende Idee. Denn schnell entwickelte sich zwischen Ärztin, medizinischem Fachpersonal und den SPD-Mitgliedern eine Diskussion, wie Menschen aus Letter an einen Impftermin kommen.

Von Patricia Chadde