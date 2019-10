Letter

Die SPD-Abteilung Letter will sich für bessere Radwege einsetzen und Ideen aus dem Stadtteil aufgreifen. Ein Thema, das in der Reihe Kommunalpolitik zum Anfassen bislang auf gute Resonanz gestoßen ist, berichtet Martin Bantelmann, Schriftführer der letterschen SPD.

Was verbindet die thüringische Stadt Leinefelde mit dem niedersächsischen Letter? Ausdauersportler Bantelmann kennt die Antwort. „Es ist die Leine“, sagt der 55-Jährige. Genauer gesagt, der Leine-Heide-Radweg, der an der Flussquelle im Eichsfeld seinen Anfang nimmt und über Göttingen, Bad Gandersheim und Hannover nach Letter und von dort über Marienwerder und Garbsen Richtung Neustadt in die Lüneburger Heide und inzwischen bis Hamburg führt.

Letters Stöckener Straße ist für Radfahrer riskant

Natürlich werde die Streckenführung immer wieder verfeinert, sagt der Letteraner. Ziel sei eine möglichst große Nähe zum Fluss und zugleich die Nutzung von Strecken mit wenig Autoverkehr. Das glücke in Letter jedoch nur an manchen Streckenabschnitten. Während Radfahrer von Hannover-Leinhausen durch die Leinemasch zur letterschen Uferstraße noch ganz entspannt strampeln können, wird es ab der Einmündung auf die Stöckener Straße für Zweiradfahrer deutlich anstrengender. „Bei dem hohen Aufkommen an Schwerlastverkehr ist es mit jeder Beschaulichkeit vorbei“, berichtet Bantelmann aus jahrelanger eigener Erfahrung. Erst wenn man in die Straße Im Sande einbiege und weiter Richtung Möllerkamp Kurs auf die Leinebrücke nehme, mache das Radfahren wieder Spaß. Besonders idyllisch werde die Route, wenn sie Letters Wiesenweg kreuzt und dann über die Brücke nach Marienwerder führt, wo Radfahrer auf solide befestigten Wegen am Waldrand entlangradeln können.

Seelze soll fahrradfreundlicher werden

„Ich kenne den Leine-Heide-Fernradweg seit 2003, seitdem gibt es kontinuierlich Verbesserungen“, sagt Bantelmann. Immer wieder kommen neue, asphaltierte oder zumindest gut befestigte Streckenabschnitte hinzu. Wie man auch Seelzes Wegenetz, vor allem in Letter, für Radfahrer freundlicher gestalten kann, war Thema der Bürgerdialog-Veranstaltung, zu der Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth ( SPD) eingeladen hatte.

Radschnellweg in der Planung

Ein weiteres Fahrradwegprojekt ist noch in der Planungsphase. Garbsens Maschinenbaucampus und die Universität Hannover sollen durch einen sogenannten Radschnellweg miteinander verbunden werden. „Dieser Weg müsste rund vier Meter breit werden und beleuchtet sein“, sagt Bantelmann zu den Vorgaben. Eine Machbarkeitsstudie der Region Hannover im Zusammenspiel mit der Stadt Garbsen läuft seit vier Jahren, mehrere Varianten stehen zur Wahl. Eine Streckenführung durch Letter hindurch gilt als wahrscheinlich.

Teilnehmer der „Kommunalpolitik zum Anfassen“ haben Ideen

Bei einer zweiten Gesprächsrunde mit 18 Interessierten, vor allem Anlieger der Stöckener Straße, wurden weitere Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation diskutiert. Im nächsten Schritt soll Seelzes Stadtverwaltung, besonders die Verkehrsplanung, eingebunden werden, sagt Bantelmann. „Wir suchen auf der kommunalpolitischen Ebene nach Lösungen, können uns aber auch eine Bürgerinitiative vorstellen.“

Von Patricia Chadde