Gümmer

Der Liedermacher und Gitarrist Michael Insinger tritt am Sonnabend, 15. Februar, um 20 Uhr in Gümmers Gemeindehaus, Spreinswinkel 4, auf. „Vom Leben selbst gestaltet, authentisch und handgemacht“ beschreibt Insinger seine Werke.

Leben im Bauwagen

Neben Anekdoten aus seinem Alltagsleben im Bauwagen wird es außerdem musikalisch verpackte Geschichten vom Yin und Yang des Lebens geben. Insinger will mit seinem Gitarrenspiel eine intime Atmosphäre schaffen und neben den Saiten seines Instrumentes auch die Seelen seiner Zuhörer zum Schwingen bringen.

Insinger, geboren und aufgewachsen in Bückeburg, begann im Alter von zwölf Jahren autodidaktisch das Gitarrenspielen. Steve Hillage, Cat Stevens, Neil Young und Jimi Hendrix gehörten zu seinen damaligen Vorbildern. Der Musiker spendet nach eigener Aussage 5 Prozent seiner monatlichen Einnahmen an Tier- und Naturschutzorganisationen wie Animal Equality Germany, Vier Pfoten und an lokale Projekte zur Förderung des Gemeinwohls.

Musik und Comedy

Insinger grenzt mit seiner Spontanität an Comedy. Er will jeden Abend zu einem Erlebnis mit Humor, Kunst und Poesie machen. Die Konzertbesucher erwarten Harmonien zum Träumen, aber auch wilde Gitarrensoli. Insinger war früher Mitglied in diversen Rock- und Bluesformationen und hat dabei viele Erfahrungen sammeln können.

Der Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende für den Musiker gebeten.

Von Patricia Chadde und Heike Baake