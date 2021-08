Seelze

Für das Heimatmuseum ist es eine Bereicherung, für Gudrun und Ernst Jakusch war es ein trauriger Abschied. Am Dienstag hat das Ehepaar dem Museumsvorsitzenden Knut Werner zahlreiche Utensilien der Vereinigten Liedertafel Letter übergeben. Neben der blauen Vereinsstandarte erhielt Werner eine weitere Fahne, mehrere Fotoalben, gerahmte Bilder und Dokumente aus vergangenen Zeiten.

Jakusch war 33 Jahre Vorsitzender der Liedertafel, die sich nach 120 Jahren Ende 2020 auflöste. „Das ist ein Einschnitt, wenn man etwas so lange gemacht hat“, erklärte er. Auch Ehefrau Gudrun stimmte die Situation der Übergabe sentimental. Zum Schluss, so erzählen die Eheleute, seien noch 25 Frauen und sechs Männer in dem 85 Mitglieder starken Verein aktiv gewesen.

Plakat vom Musik-Wettstreit 1925: Damals nannte sich die Vereinigte Liedertafel noch Musikverein Einigkeit Letter. Quelle: Heike Baake

Ausstellung zu Vereinen geplant

Einen festen Platz wird die Standarte im Museum nicht erhalten. „Wir müssen uns überlegen, ob wir eine Ausstellung über Seelzes Vereine oder Seelzes Musikvereine organisieren“, informierte Werner. Eine größere Anzahl von Standarten stehe dem Museum bereits zur Verfügung – die der Liedertafel würde die Sammlung nun ergänzen.

Knut Werner, Vorsitzender des Heimatmuseums, freut sich über die alten gerahmten Bilder, die ihm Ernst Jakusch von der Vereinigten Liedertafel übergibt. Quelle: Heike Baake

Neben der prunkvollen Standarte und Fahne der Liedertafel dürften dann auch die von Jakuschs übergebenen alten Zeitungsausschnitte, Konzertunterlagen und Kassenberichte, die bis zum Jahr 1918 zurückreichen, die Museumsbesucher erfreuen. Selbst alte Stempel brachte das Ehepaar mit und überraschte damit den Museumvorsitzenden. „Ich habe nur mit alten Unterlagen gerechnet und freue mich, dass wir nun sehr viel Geschichte des Vereins haben“, sagte er.

Werner ist auch an weiteren Fahnen und Standarten interessiert. Wer aus seinem Fundus etwas abgeben möchte, kann sich mit dem Museumsleiter unter Telefon (05137) 92921 oder per E-Mail an Wernereuk@t-online.de in Verbindung setzen.

