Seelze

„Die derzeitige Situation ist sehr belastend“, sagt Agnieszka Kowalczyk. Sie ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Friseurin und hat im Februar die Zwischenprüfung ihrer dreijährigen Ausbildung. Doch Corona macht ihr derzeit einen Strich durch die Rechnung. Obwohl sie Neues schnell lerne, sei es momentan sehr schwer, berichtet sie. Auch ihr Kollege Dejam Röhrkasten hat sich seinen Einstieg in den Beruf anders vorgestellt. Erst im September hat er mit seiner Ausbildung begonnen – kurze Zeit später mussten Friseure erneut wegen des Lockdows schließen. Und die Auszubildenden müssen sich mit der Situation arrangieren.

Vorbereitung auf Zwischenprüfung

Ihr Arbeitgeber Timo Fuchs musste sein Friseurgeschäft New Hair im Rahmen des zweiten Lockdowns Mitte Dezember wieder schließen. Das noch ausstehendes Kurzarbeitergeld, fehlende Finanzhilfen, Existenzsorgen, Homeschooling der beiden Kinder und die Sorgen um die Auszubildenden prägen seinen Alltag.

Anzeige

Um Kowalczyk und Röhrkasten zu unterstützen, bietet er den beiden Einheiten an einen Übungsmodellkopf an. „Der kostet 60 bis 70 Euro, wird mit langen Haaren eingekauft und kann mehrfach genutzt werden“, sagt der Friseurmeister. Besonders die Vorbereitung auf die Zwischenprüfung seiner Auszubildenden lägen ihm derzeit am Herzen. Bis dahin müsse Kowalczyk unter anderem einen Herrenhaarschnitt und das Wickeln von Dauerwellen beherrschen.

Youtube bietet keine Lösung

Da in Zeiten des Lockdowns weder Modellabende mit freiwilligen Kunden noch der tägliche Friseurbesuch möglich sind, sind Kowalczyk und Röhrkasten auf Alternativen angewiesen. Neben den Praxiseinheiten am Modellkopf versuchen sie, ihr Wissen mithilfe des Internets zu erweitern. „Mit den Videos auf Youtube oder auf Instagram kann man aber nicht so viel lernen“, sagt Kowalczyk. Sie lese auch regelmäßig in einem Fachbuch, aber dadurch könne sie sich die Praxis nicht aneignen. „Das ist sehr schade, denn es ist das Wichtigste“, erklärt sie. Möglich sei dies eben nur im normalen Geschäftsbetrieb mit Kunden und den Kollegen, die ihr beratend zur Seite stünden.

Auch im Hinblick auf die Theorie ist die Eigeninitiative der Auszubildenden gefragt, denn der Unterricht der Berufsschule fällt derzeit komplett aus. Vor der Zwischenprüfung habe sie, so Kowalczyk, zwar keine Angst, aber sie sei sehr traurig über den Verlust zahlreicher, wertvoller Übungsstunden.

Theoretisches Arbeiten am Laptop ist derzeit bei Dejam Röhrkasten angesagt. Quelle: privat

Auch für Kowalczyks Kollegen Röhrkasten haben die derzeitigen Corona-Maßnahmen Folgen. Fast fünf Monate liegt der erste Tag seiner Ausbildung zurück, nun bremst ihn der Lockdown aus. „Es ist wirklich ärgerlich, da ich gerade erst angefangen habe“, sagt der Auszubildende. Als Einsteiger wurde Röhrbein bereits im Bereich Terminplanung, Organisation und Kundenbetreuung eingearbeitet. Ebenso hätten das Anlegen eines Umhanges und das Waschen der Haare bereits zu seinen Aufgaben gehört, berichtet er.

Während er sonst wöchentlich dienstags und donnerstags die Berufsschule in Springe besuchte, muss Röhrbein sich derzeit mit Homeschooling auseinandersetzen. „Wir bekommen Aufgaben, die wir bis 15 Uhr bearbeiten müssen“, sagt er. Das sei zwar alles machbar, aber ihm würde auch der Kontakt zu den anderen Auszubildenden in der Schule und zu den Kollegen im Salon sehr fehlen. Besondere Sorgen macht sich Röhrkasten darüber, dass seine Ausbildung durch die Verzögerungen der Pandemie verlängert werden muss.

Von Heike Baake