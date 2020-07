Lohnde/Seelze

Die Sommerkirche 2020 für die Seelzer Kirchengemeinden beginnt am Sonntag, 19. Juli, in Lohnde. Die Aktion, die 2016 von Lohndes Pastorin Sigrid Goldenstein und Kirchwehrens Lektor Kai Kromholz ins Leben gerufen wurde, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Über den Wolken...“ In den Gottesdiensten soll es um Freiheit, Liebe und andere Himmelsgeschenke gehen. Grundsätzlich seien die Gottesdienste im Freien geplant, weil derzeit wegen der Corona-Pandemie in den Kirchen noch nicht gesungen werden darf, sagt Goldenstein. Lohndes Pastorin übernimmt den ersten Gottesdienst zum Thema „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, der um 10 Uhr am Bolzplatz in der Nähe der Kirche beginnt.

Bei der Kirche Zum Barmherzigen Samariter in Lohnde beginnt die Sommerkirche in diesem Jahr. Quelle: Thomas Tschörner

Sommerkirche endet mit Radtour und Gottesdienst

Am Sonntag, 26. Juli, geht es ebenfalls um 10 Uhr bei St. Martin in Seelze weiter, wo Pastor Ortwin Brand unter dem Titel „Der unerwartete Preis der Freiheit“ predigt. Bei der Dreieinigkeitskirche in Kirchwehren spricht Kromholz am Sonntag, 2. August, 10 Uhr, zum Thema „Ein Teller Bohnen mit Speck“. Pastor Andreas Hausfeld macht am Sonntag, 9. August, ab 10 Uhr bei St. Michael in Letter mit „Freiheit will gefeiert werden“ weiter. Die Reihe wird am Sonntag, 16. August, in Harenberg bei St. Barbara fortgesetzt, bevor sie am Sonntag, 23. August, mit einer Radtour und einem Gottesdienst endet. Die Radler starten um 15 Uhr an der Kirche, wo um 18 Uhr die Andacht beginnt.

Von Thomas Tschörner