Lohnde

„Bei der ersten Fahrstunde und der Prüfung war ich schon etwas aufgeregt“, verrät Jannik Könecke. Vor drei Wochen hat er den Führerschein bestanden – und damit ist für den 2,24 Meter großen jungen Mann ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Der Prüfer habe, so erzählt der 20-Jährige, besonders darauf geachtet, wie er mit seiner Körpergröße in dem umgebauten Fahrzeug zurechtkam und zusätzliche Aufgaben eingebaut. „Ich musste mehr Engstellen fahren und hatte vermehrt Seitenwechsel, um festzustellen, ob es mit der Lenkung klappt“, berichtet Könecke.

Führerschein mit Eintrag

Bedingt durch seine Körpergröße muss Könecke nun auch mit einem Eintrag im Führerschein leben. Dieser besagt, dass das Führen eines Kraftfahrzeuges nur gestattet ist, wenn dieses über eine angepasste Sitzposition verfügt. Und damit geht es für Könecke nach der bestandenen Prüfung mit den Problemen gleich weiter: Ohne ein passendes Fahrzeug kann er sich keine Fahrpraxis aneignen.

Anzeige

So sieht es aus, wenn der 2,24 Meter große Jannik Könecke in einem normalen PKW sitzt – das Lenken ist ebenso unpraktikabel wie das Treten der Pedale. Quelle: Heike Baake

„Alle Hersteller bauen nichts für große Menschen, Standard ist eine Körpergröße von 1,80 Meter“, erklärt Mutter Petra Könecke. Die im Auto vorhandene Sitzschienenverlängerung reiche für ihren Sohn nicht aus. Er benötigt ein Auto, in das er hineinpasst und in dem er bequem die Pedale bedienen kann – denn auch dies ist mit Schuhgröße 55 eine besondere Herausforderung.

Autofahren mit Schuhgröße 55 ist für Jannik Könecke äußerst schwierig. Quelle: Heike Baake

Lange Zeit sah es auch gar nicht danach aus, dass Könecke überhaupt eine Fahrschule findet, die ein passendes Auto zur Verfügung stellt. Ermöglicht hat dies Jörg Vespermann von der Driving School Hannover. Eigens für den großen Fahrschüler hat er einen Transporter mit einer Sitzschienenverlängerung umgebaut. Über die technischen Voraussetzungen hinaus ist für Vespermann vor allem das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler bedeutend. „Wichtig ist, dass man mit Spaß lernt, denn Autofahren soll das Leben erleichtern“, erklärt er. Allen Fahrschülern empfiehlt er, sich umgehend zu wehren, wenn es zu Ungerechtigkeiten bei den Übungsstunden kommt.

Hilfe von der Driving School in Hannover

Bei Könecke und Fahrlehrer Mario Barfigo gab es dagegen überhaupt keine Probleme. „ Jannik ist immer positiv gestimmt nach Hause gekommen. Allerdings hat er früh angefangen, meinen Fahrstil zu kritisieren“, verrät Mutter Petra Könecke lachend. Für die Unterstützung der Driving School und Vespermanns Engagement seien beide nach wie vor sehr dankbar.

Von Heike Baake