Jägerzaun, Rosen, Rhododendron und eine Blautanne – so weit, so typisch sieht es bei den Lohnder Hobbygärtnern Adolfine (80) und Horst Ihssen (89) aus. Das aufgeschlossene Paar erkundet die nähere Umgebung gerne mit dem Fahrrad und auch mit dem Wohnwagen ist es unterwegs. Manche der Entdeckungen der Lohnder finden sich dann in ihrem kleinen, grünen Paradies wieder.

Reisen bildet. Das ist die Überzeugung von Adolfine und Horst Ihssen aus Lohnde, die sich von Jevers Schlossgärtner Thomas Werner zu einem Wildblumenbeet inspirieren ließen.

„Dieser Gingko biloba soll 40 Meter hoch werden“, sagt Horst Ihssen und schaut auf ein Gewächs von etwa einem Meter Höhe, das die beiden aus Weimar mitgebracht haben. Seine Frau blickt ein bisschen zweifelnd auf das Gewächs mit der besonderen Blattform: „Der steht jetzt schon zehn Jahre hier, und durch Wachstum ist er nicht aufgefallen“, merkt sie an.

Tipps zur Samenwahl stammen von Jevers Schlossgärtner

Neu sind im aktuellen Gartenjahr die wilden Ecken in Ihssens Garten. Die Inspiration zu dieser neuen Form der Beetgestaltung lieferte Thomas Werner. Er ist in Jever als Schlossgärtner tätig und bestätigt im Gespräch, dass er dort bereits einige Wildblumenflächen angelegt hat. „Wir haben bei den Neupflanzungen von Rotbuche und Blutbuche die umliegende Grasnarbe abgestochen und dann eine selbst zusammen gestellte Wildblumenmischung ausgebracht“, erzählt Werner am Telefon. Auch eine Wildrosenhecke am Weg zur Schlachtmühle wird von einem schwungvollen Wildblumenstreifen in Wellenform gesäumt, wie der Schlossgärtner erläutert.

Mehr Blüten, weniger Arbeit

Horst Ihssen besorgte sich die Samen von Kornblume, Mohn, Lichtnelke, Wegwarte, Beifuß, Schafgarbe, Wilder Möhre, Malve, Ringelblume und Borretsch und mischte sie mit Sand. „Das habe ich genau nach Anleitung abgewogen“, erzählt er. Im März brachte er die Sämereien aus. „Es war kalt und trocken“, sagt Adolfine Ihssen, weshalb regelmäßig gegossen werden musste. Der Einsatz hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie das Paar findet. Sie sind weiter in Experimentierlaune und habe noch eine weitere Fläche vorbereitet und eingesät. „Außerdem kommen sensationell viele heimische Insekten vorbei“, beobachtet Horst Ihssen, dessen Einsatz nicht nur selbstlos ist. „Wir haben eine überdurchschnittlich gute Kirsch-Ernte einfahren können“, berichtet Adolfine Ihssen. Ihr Mann freut sich auch darüber, dass er eine deutliche kleinere Rasenfläche zu mähen hat.

Sogar architektonisch ließen sich Ihssens von Schloss Jever inspirieren. Allerdings wählten sie mit dem Insektenhotel des BUND das wohl kleinste Gebäude auf dem 3,5 Hektar großen Gelände, das als die Lunge der Stadt bezeichnet wird. „Nachdem die Festungsanlage in einen Park umgewandelt wurde, gab es sogar Tabak- und Gemüseanbau“, erfuhr Horst Ihssen auf einer Führung durch die Parkanlagen. Aber man muss ja nicht jede Inspiration aufnehmen. Für die majestätischen Pfauen, die durch den Schlosspark wandeln, wäre der Lohnder Garten jedenfalls zu klein. „Aber Pfauenaugen sind natürlich willkommen“, sagt Adolfine Ihssen und wedelt mit der Blütendolde des Schmetterlingsflieders, auf dem sich die Schmetterlinge gerne niederlassen.

