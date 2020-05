Lohnde

„Hoffnung von der Leine“ nennt die Kirchengemeinde Zum Barmherzigen Samariter in Lohnde ihr Projekt, das sie während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat. „Seit Ostern ist eine Leine vor der Kirche gespannt und am Wochenende hängen dort Briefe“, erklärt Pastorin Sigrid Goldenstein. Damit werde zu einer Aktivität, wie zum Beispiel einer Rallye aufgerufen oder die Menschen mit einem Psalm erfreut. Die Idee kommt bei den Gemeindemitgliedern sehr gut an, freut sich Goldenstein.

Positive Rückmeldungen aus Gemeinde

In „Hoffnung von der Leine“ bringen sich neben der Pastorin auch der Kirchenvorstand, Mitarbeiter der Kinderkirche und Diakonin Silke Buss ein. Sie alle unterstützen das Projekt mit kreativen Ideen und mit ihrer Arbeitskraft, berichtet die Pastorin. Es gab schon Tage, so sagt sie, an denen 90 Briefe abgeholt wurden. Auch Heike Ippensen nahm bisher regelmäßig das Angebot an. Die Aktion habe sie gut durch die Zeiten ohne Gottesdienste getragen, erzählt sie. Besonders gut gefielen ihr die Hoffnungsvögel, die in den Bäumen im Kirchgarten hingen und auf ein neues Zuhause warteten. Ippensen schmückte damit erst ihren Osterstrauß und später fand der Vogel einen Platz in ihrer Küche.

Regenbogen symbolisiert Gemeindeleben

Als nächste Aktion planen die Organisatoren die Dekoration der Gemeindehausfenster mit Handabdrücken der Gemeindemitglieder. Die Initiatoren haben bereits die ersten Exemplare als Muster angebracht. „Wer mitmachen möchte, kann seinen Handabdruck in den Regenbogenfarben anfertigen, seinen Namen und sein Alter drauf schreiben, ausschneiden und in den Briefkasten des Gemeindebüros werfen“, erklärt die Pastorin. Mit den abgegebenen Abdrücken soll ein großer bunter Regenbogen entstehen. Mit ihm, so Goldenstein, zeigen alle gemeinsam, wie bunt die Gemeinde ist. „Wir wollen ihn als einen Teil der Hoffnung verstehen, dass unser Gemeindeleben bald wieder gemeinsam weitergehen darf“, erklärt die Pastorin.

Von Heike Baake