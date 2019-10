Seelze

Lohusa – das ist Türkisch und bedeutet Wöchnerin. So hat sich eine neue Gruppe von Ehrenamtlichen in Seelze genannt, die Wöchnerinnen, also Frauen in den ersten Wochen nach der Geburt, unterstützen will. Susann Glemnitz (33) und Yekta Ciftci (32) gehören zu dem Team. Die Idee: Mit einer gekochten Mahlzeit wollen die Ehrenamtlichen für Entlastung in den Familien sorgen.

„Gerade in der Anfangszeit ist es schwer“, sagt Glemnitz, die sich auch für das Projekt Wellcome der Stadt einsetzt. Von ihrer Arbeit mit den jungen Familien kennt sie deren Bedürfnisse. Gerade nach der Entbindung, wenn die Frauen noch etwas geschwächt seien, stelle der Alltag eine große Anforderung dar – Zeit für Erholung bliebe meistens nicht, sagt Glemnitz.

Glemnitz konnte nach der Geburt ihres zweiten Kindes auf die Unterstützung ihrer Nachbarin Ciftci zählen und erinnert sich noch gut an die problematische Anfangszeit. „Das große Kind musste versorgt werden, und mein Mann kann nicht gut kochen“, erzählt sie. Als ihre Nachbarin an der Tür klingelte und nachfragte, ob sie vielleicht mit einer warmen Mahlzeit aushelfen kann, führte das zu großer Erleichterung.

„Man fühlt sich doch einfach besser mit einer warmen Mahlzeit, und ich wollte etwas Gutes tun“, sagt Ciftci. Aus der türkischen Kultur kenne sie es, dass Frauen im Wochenbett unterstützt werden. Als Gegenleistung bot auch Glemnitz ihre Hilfe bei Ciftcis dritter Schwangerschaft an. „Ich habe dann auch gekocht und das Essen rübergebracht.“

Gekochte Mahlzeit soll Entlastung bringen

Die beiden Frauen waren sich aufgrund dieser positiven Erfahrungen sicher, dass auch anderen Wöchnerinnen mit einer gekochten Mahlzeit geholfen wäre. „Viele denken vielleicht, dass man nicht stören soll und trauen sich gar nicht zu fragen“, sagt Ciftci. Die Gruppe Lohusa Lunch will dem entgegenwirken.

In einer Whatsapp-Gruppe, die eigentlich für den Seelzer Flohmarkt gegründet wurde, fanden sie weitere Interessenten. Bisher haben sich sieben Frauen gefunden, die bei Lohusa Lunch mitarbeiten möchten. Je nach ihrer individuellen Verfügbarkeiten und ihren Vorlieben können sie sich einbringen. „Wer nicht kochen mag, kann uns auch organisatorisch unterstützen“, sagt Glemnitz.

Fragebogen klärt Wünsche

Mit einem Fragebogen wollen sie Wöchnerinnen die Kontaktaufnahme erleichtern. Dort können Unverträglichkeiten und Essenswünsche angegeben werden. „Ob vegan oder vegetarisch oder ohne Eier, wir versuchen, auf alles einzugehen“, sagt Ciftcis. Auch muslimische Frauen sollten sich nicht scheuen, mit Lohusa Lunch in Kontakt zu treten, denn auch Bitten, auf Schweinefleisch oder tierische Gelatine zu verzichten, würden berücksichtigt.

Die Lohusa Lunch Mitglieder können derzeit nur Familien in Seelze und Seelze-Süd betreuen. „Wenn wir Helfer aus anderen Orten bekommen, dann können wir diese auch abdecken“, hofft Glemnitz.

Wer im Team mitarbeiten möchte oder wer Lohusa Lunch in Anspruch nehmen möchte, kann sich per E-Mail an lohusa-lunch@web.de mit dem Team in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch:

Projekt Wellcome sucht Freiwillige, die Familien unterstützen

So haben Babys und ihre Eltern gemeinsam Spaß

Vätercafé im Alten Krug gibt Vätern Zeit für ihre Kinder

Von Heike Baake