Almhorst

Fahrzeuge waren Zeit seines Berufslebens Lothar Rehses Metier. Zuerst als gelernter Autoschlosser, dann chauffierte er Niedersachsens Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als Fahrer zu Terminen. Doch dann legte er als Rentner noch eine zweite, ganz andere Karriere hin. Viele Seelzer kennen seine Stimme –denn auch als Vorleser weiß der 80-Jährige bis heute zu überzeugen.

Erste Bühnenerfahrung sammelt Lothar Rehse beim Gesangverein Bornum. Über 40 Jahre bleibt er Mitglied. Quelle: Privat

Anzeige

Mit Fiete Münzner auf Tournee

Auslöser für diesen Paradigmenwechsel vom Auto zur Bühne war sein Nachbar Fiete Münzner, bekannt als Interpret stimmungsvoller Seemannslieder und Erfinder von Fietes Hafenbar. Er lebte ebenfalls in Almhorsts Straße Hinter den Gärten und wusste das Erzähltalent seines Nachbarn zu schätzen. Rehse war zudem 40 Jahre Mitglied im Gesangverein Bornum – erste Bühnenerfahrung hatte er also bereits. Da war es von der Idee einer Zusammenarbeit bis zur Realisierung nur ein kurzer Weg. „ Lothar, lies doch mal was vor!“, lud ihn Münzner zu seiner Tournee ein. Und so war Rehse wieder unterwegs, doch diesmal nicht mit Landwirtschaftsministern, sondern mit maritimen Themen.

Weitere HAZ+ Artikel

Erinnerung an eine schöne, gemeinsame Zeit: Uta Carina (von links) Lothar Rehse, Ingried Rehse und Fiete Münzner nach einem Auftritt. Das Jahr ist nicht mehr bekannt. Quelle: Privat

Seine maritimen Shows füllten die Säle

Ob Großveranstaltungen in Hameln, Auftritte in Bad Bevensen, Bad Nenndorf und Bad Oeynhausen – die Künstler, zu denen neben Rehse, auch Uta Carina und Münzners Tochter Nina zählten, füllten mit ihrer maritimen Show die Säle. „Später habe ich auch bei den Landfrauen, dem Roten Kreuz, bei Seniorennachmittagen und beim Vorlesetag in der Grundschule Geschichten vorgetragen“, berichtet Rehse von seiner zweiten Laufbahn als gefragter Vorleser.

In Seelze, wo auch nach dem Tod Münzners noch zahlreiche Fans leben, pflegen Uta Carina und Lothar Rehse heute das Andenken an Fiete und seine Hafenbar mit Leidenschaft. Wenn Uta Carina nach Hafenbar und Senioren-Karneval in der Obentrautstadt zu ihren „Dezemberträumen“ einlädt, dann muss sie gleich zwei Abende einplanen, sonst reichen die Eintrittskarten nicht. Als Lothar Rehse schließlich im zurückliegenden Winter Münzners Lieblingsweihnachtsgeschichte „Der Orgelpfeifenopa“ vorlas, wurde im Publikum manches Taschentuch gezückt. Was Rehse bleibt, sind Erinnerungen an zahlreiche Auftritte und ein ganz besonderes Geschenk zu seinem 80. Geburtstag am 23. Februar: Das Geburtstagsständchen stimmten Uta Carina und Andreas Gieseke an. „Der Andreas hat auch eine ganz tolle Stimme“, findet Ingried Rehse. Inzwischen ist sie seit 60 Jahren mit ihrem Lothar verheiratet, der sich übrigens nicht in ihr Herz gelesen, sondern geschlagen hatte.

Mit Fäusten die Frau erobert

„Das war so“, hebt der Gatte an und berichtet von seiner Zeit als Mitglied des Kommitees beim Bornumer Gesangverein. Diese Abordnung hatte die Aufgabe, bei Großveranstaltungen mit 200 oder 300 Gästen für Ordnung zu sorgen. „Das war gar nicht so leicht, denn wir hatten oft Ärger mit den Obericklingern aus der Greizkuhle. Auch beim Weihnachtstanz 1958 gerieten die Herren mit Fäusten aneinander. „Anschließend hatte ich keinen Knopf mehr an der Jacke, aber ’ne dicke Backe. Doch Ingried fand mich stark“, lächelt Gatte Lothar versonnen. Wenn es die Gesundheit zulässt, dann ist er jedenfalls bei den nächsten „Dezemberträumen“ wieder mit von der Partie und in Sachen Gedicht oder Geschichte fällt ihm auf jeden Fall was ein: Das zählte schon seit Schulzeiten zu seinen Talenten.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde