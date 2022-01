Seelze

Die Stadt will geeignete Räume von Kindertagesstätten und Schulen mit stationären Lüftungsanlagen ausstatten. Die Kosten für die Nachrüstung beziffert die Verwaltung für die Kindertagesstätten mit voraussichtlich 2,95 Millionen Euro. Für die Schulen werden circa 2,4 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings rechnet die Stadt damit, dass für das Vorhaben eine Förderung des Bundes von gut 3,7 Millionen Euro eingesetzt werden kann. Der Eigenanteil der Obentrautstadt würde dann rund 1,65 Millionen Euro betragen.

Die Verwaltung weist in ihrer Beschlussvorlage für die politischen Gremien darauf hin, dass die Räume in den Tagesstätten und Schulen bis auf zwei Kindertagesstättenräume alle mit Fenstern ausgestattet sind, die ein ausreichendes Lüften ermöglichen. Dennoch sei laut Bundesumweltamt die nachhaltigste Maßnahme zur Innenlufthygiene der Einbau stationärer Lüftungsanlagen. Damit könne auch in Seelzes Schulen und Kindertagesstätten in der kälteren Jahreszeit eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet werden. Um in den Genuss einer Förderung des Bundes zu kommen, habe die Stadt bereits im August vergangenen Jahres entsprechende Anträge für etwa 200 Räume gestellt.

Förderung für 18 Kindertagesstätten und sechs Schulen

Inzwischen hat der Bund eine Förderung von rund 3,7 Millionen Euro bewilligt. Zudem hat die Stadt die infrage kommenden Räume von einem Fachplaner untersuchen lassen. „Insgesamt soll nach der konkreten Planung jetzt in rund 100 Räumen in Kindertagesstätten und in etwa 80 Räumen in Schulen der Einbau von stationären Lüftungsanlagen vorgenommen werden“, erklärt die Verwaltung. Bei den Schulen sollen die Anlagen allerdings auf die Grundschulen beschränkt werden, die mittel- bis langfristig weiter genutzt werden. Damit fällt die Grundschule Harenberg nicht unter die Förderung, weil das Gebäude nach dem Umzug der Schule in den geplanten Neubau am westlichen Ortsrand nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird. Die neue Brüder-Grimm-Schule in Letter ist wiederum bereits mit einer Lüftungsanlage ausgestattet.

Auch einige neue Kindertagesstätten wie etwa die Kita Hirtenweg, die Kita Seelzelino oder die Kita An den Grachten in Seelze-Süd verfügen bereits über Lüftungsanlagen und werden deshalb ebenfalls nicht berücksichtigt. Dagegen wird die Kindertagesstätte Harenberg trotz eines geplanten Neubaus mit einer Lüftungsanlage ausgestattet: Die Verwaltung rechnet damit, dass die Einrichtung eventuell eine Zeit lang nach der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte weiter betrieben werden muss, um den Bedarf an Betreuungsplätzen erfüllen zu können.

Anlagen an weiterführenden Schulen

An der Bertolt-Brecht-Gesamtschule und am Georg-Büchner-Gymnasium sieht die Stadt den Einbau von Lüftungsanlagen derzeit nur für einige Gebäude vor. Grund sind geplante Erweiterungsbauten sowie Umbauten im Gebäudebestand der beiden Schulen. Die Verwaltung sieht die derzeitig Planung als eine Grundlage für die EU-weite öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung und den Einbau der Anlagen. Die Stadt solle kurzfristig ausschreiben, weil mit Engpässen am Markt zu rechnen sei, empfiehlt die Verwaltung.

Mit den Lüftungsanlagen beschäftigt sich der Rat der Stadt am Donnerstag, 27. Januar. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr per Videokonferenz. Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung verfolgen, müssen sich aber zuvor per E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de bei der Verwaltung melden und erhalten dann die Zugangsdaten zu der Onlinesitzung.

Von Thomas Tschörner