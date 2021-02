Dedensen

In den Arm genommen und herzlich gedrückt werden – das steht auf der persönlichen Wunschliste von Heidi Badakhshan an erster Stelle. Die 66-jährige Dedenserin hat vor mehr als zehn Jahren die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erhalten. Nun hat die Corona-Pandemie ihr Leben komplett verändert. Seit März 2020 lebt sie mit ihrem Ehemann weitgehend in Isolation. Die Wohnung verlässt die zierliche grauhaarige Rentnerin nur zu den dringend erforderlichen Terminen bei der Krankengymnastik oder verschiedenen Fachärzten. Persönliche Kontakte fallen weg. Auch ihr Ehemann Rahim (81) gehört aufgrund seines Alters zur Risikogruppe. „Das fühlt sich für uns derzeit alles richtig schlimm an“, sagt Badakhshan.

Pandemie schränkt Kontakte ein

Kaum jemand bekommt Zutritt zur Wohnung. Auch die eigenen Kinder nur in absoluten Ausnahmesituationen, wenn ihre Hilfe dringend benötigt wird. Und auch dann würde die Familie einen Aufenthalt in einem gemeinsamen Raum vermeiden, erklärt die Dedenserin. Tochter Roja (36) und Sohn Bijan (40) stehen den Eltern in dieser schweren Zeit dennoch beiseite. Mit regelmäßigen Telefonaten und via Whatsapp halten sie täglich Kontakt.

Bijan Badakhshan übernimmt regelmäßig den Einkauf für seine Mutter Heidi. Quelle: privat

Sie übernehmen auch den wöchentlichen Einkauf, der anschließend über den Balkon übergeben wird. Der Balkon hat in Zeiten der Pandemie eine wichtige Rolle übernommen, denn von dort aus ist immerhin auch mal eine kleiner Plausch mit vorbeigehenden Spaziergängern möglich. „Die Kinder besorgen uns alles, aber ich würde viel lieber selbst endlich mal wieder die Lebensmittel vor Ort selbst aussuchen“, sagt Badakhshan. Auch von einem Besuch in Hannover träume sie. Da würde sie sich gern eine neue Hose oder eine Jacke aussuchen.

Spaß auf Distanz - Heidi Badakhshan freut sich über einen Plausch mit ihrer Bekannten Annemarie Hahn. Quelle: Heike Baake

Es ist Monate her, dass das Ehepaar Badakhshan mit den Kindern entspannt im Garten auf Abstand zusammensitzen konnte. Gemeinsames Grillen, längere Unterhaltungen und ein bisschen Ablenkung vom Alltag lassen aber mindestens noch bis zur wärmeren Jahreszeit auf sich warten. „Manchmal bin ich richtig wütend auf dieses blöde Virus“, sagt Badakhshan. Nicht nur das Zusammensein mit ihren Kindern vermisse sie, auch die Treffen mit Freunden würden ihr sehr fehlen.

Tage in Isolation strukturieren

Einmal wöchentlich kommt eine Haushaltshilfe, um die Badakhshans zu unterstützen. Auch sie muss während ihrer Arbeitszeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich immer allein in einem Raum aufhalten. Ist sie wieder fort, desinfiziert Badakhshan alle Kontaktflächen und Türgriffe. Auch das regelmäßige Entsorgen des eigenen Mund-Nasen-Schutzes und der Handschuhe vor der Rückkehr in die eigene Wohnung ist mittlerweile zur Selbstverständlichkeit für die Senioren geworden.

Die Zeit der Isolation abwechslungsreich zu gestalten ist für die MS-Erkrankte schwierig. „Ich kann nicht mehr richtig greifen, von daher sind auch Gesellschaftsspiele nicht mehr möglich“, sagt sie. Trotz allem könne sie nicht einfach so in den Tag hineinleben. Daher schafft sich Badakhshan eine Struktur im Alltag. „Morgens erledige ich ein bisschen im Haushalt und eine Stunde am Tag bin ich auf dem Heimtrainer“, sagt sie. Sie probiert neue Rezepte aus, jedes Wochenende backt sie mit ihrem Mann gemeinsam einen Kuchen – dabei kann sie jedoch oft nur daneben sitzen und Anweisungen geben.

Trotz allem blickt Badakhshan positiv in die Zukunft. „Ich freue mich auf den Tag, an dem ich geimpft werde“, sagt sie. Denn dann komme sie ihren Träumen wieder näher: ihre Kinder treffen, mit Freunden in die Eisdiele gehen und einfach mal wieder in den Arm genommen und gedrückt werden.

Von Heike Baake