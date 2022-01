Letter

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 18.45 Uhr im Bereich des Bahnhofes Letter einen 17-jährigen Jugendlichen aus Letter mit Reizgas aus einem Sprühgerät im Gesicht und an den Augen verletzt, teilt die Polizei mit. Der 17-Jährige wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht nötig. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner