Seelze

Vier Männer haben am Montag versucht, an Einnahmen aus Zigarettenautomaten zu kommen. Wie die Polizei Seelze mitteilte, hatte einer der Täter gegen 16.30 Uhr am Bahnhof den Transporter eines Betreibers solcher Automaten aufgebrochen. Er schlug die Seitenscheibe des Opels auf und nahm einen Rucksack mit. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Heimstättenbrücke. Dort stieg er in einen dunklen Audi A6, in dem bereits drei weitere Männer auf ihn warteten.

Die Polizei konnten den Wagen wenig später in Letter stoppen. Sie nahm die vier flüchtigen Männer fest. Der Fluchtwagen wurde sichergestellt. Laut Polizei sind die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die insbesondere die Tat vor dem Bahnhof in Seelze beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter (05137) 8270 entgegen.

Von Linda Tonn