Lathwehren

Ortsbürgermeister Maik Rückwarth hat sich für das neue Jahr viel vorgenommen. Bei seinen Plänen hat er alle Altersgruppen und ihre Interessen im Blick. Mit der Beschaffung von Bauland möchte der Ortsbürgermeister jungen Familien die Möglichkeit geben, im Ort zu bleiben, aber auch anderen einen Umzug in den südwestlichen Stadtteil von Seelze ermöglichen. „Lathwehren könnte sich im Osten und Westen, jeweils am Ortsrand, vergrößern“, erklärt er. Gespräche mit den Landwirten, denen die Fläche gehöre, habe es allerdings bisher noch nicht gegeben.

Verkaufen Landwirte in Lathwehren einen Teil ihrer Flächen, könnten neue Bauplätze in der Nähe des Friedhofs entstehen. Quelle: Heike Baake

Auch das Gelände der ehemaligen katholischen Kirche, für das bereits ein Bebauungsplan vorliegt, hat Rückwarth bei seinen Plänen weiterhin im Visier. „Der Eigentümer ist leider immer noch nicht bereit, zu verkaufen“, erklärt der Ortsbürgermeister. Grund dafür sei das alte asbestbelastete Gebäude auf dem Grundstück. Allein in diesem Bereich, so vermutet Rückwarth, könnten sechs Bauplätze entstehen.

Auf dem Gelände der alten katholischen Kirche könnten mehrere Bauplätze entstehen. Quelle: Heike Baake

Boulebahn und barrierefreier Zugang

Veränderungen soll es auch auf dem Sportplatz geben. Das ehemalige Beachvolleyballfeld, das laut Rückwarth in der Vergangenheit selten genutzt wurde, soll in eine Boulebahn umgewandelt werden. „Von der Idee dieser alternativen Nutzung würden nicht nur die Lathwehrener profitieren, sondern auch die vorbeikommenden Radfahrer, die unsere neue Schutzhütte für eine Pause nutzen“, so der Ortsbürgermeister.

Nicht weit entfernt vom Sportplatz liegt das Gemeindehaus. Dort treffen sich die örtlichen Vereine: Der Tischtennisverein trainiert und führt Punktspiele aus, aber auch der Gymnastikklub und der Männergesangverein nutzen die Räumle. Die Vermietung liegt in den Händen des Ortsbürgermeisters, der auch Anfragen für private Feiern erhält. Das Gemeindehaus ist jedoch durch die kleine Treppe am Eingang nicht für alle zugänglich.

Die Stufen vor dem Eingang des Gemeindehauses sollen mit einem Lift versehen werden. Quelle: Heike Baake

In diesem Jahr soll deshalb ein barrierefreier Zugang errichtet werden. „Die Stadt Seelze war bereits mit einem Architekten vor Ort und hat sich für die Lösung eines Liftes entschieden“, informiert Rückwarth. Eine Anbringung einer Rampe sei aus baurechtlichen Gründen nicht möglich. Im Zuge dieser Maßnahme soll das Gemeindehaus auch gleichzeitig behindertengerechte Toiletten erhalten. Der Zeitpunkt der Arbeiten sei, so der Ortsbürgermeister, noch nicht festgelegt. „Das passiert, wenn die Stadt Geld dafür hat, den Ratsbeschluss gibt es schon seit Jahren“, sagt Rückwarth. Schön wäre es, wenn das Projekt 2022 endlich realisiert würde. Darüber hinaus würde sich der Ortsbürgermeister auch über die Sanierung der Straßen freuen, ein Projekt, das er seit langer Zeit verfolgt

Straßenschäden sind immer noch ein aktuelles Thema für den Lathwehrener Ortsbürgermeister Maik Rückwarth. Quelle: Heike Baake

Geburtstagsfeiern der Wehren

Mitte Mai hat die Lathwehrener Jugendfeuerwehr ihren 30. und die Kinderfeuerwehr ihren fünften Geburtstag. „Das soll zusammen gefeiert werden“, sagt Rückwarth. Allerdings müsse dabei das Pandemiegeschehen abgewartet werden. Bisher würden zwar Ideen vorliegen, aber geplant werden könne noch nichts. „Wir sind veranstaltungserfahren, jeder weiß, was er zu tun hat, das geht auch alles kurzfristig“, erklärt Rückwarth und ist sich sicher, dass es in seinem Ort nicht an Helfern fehlen werde.

Abgesehen von den beiden Geburtstagen wünscht sich der Ortsbürgermeister generell das Ende der Pandemie herbei. Denn zur Stärkung der Dorfgemeinschaft müssten endlich mal wieder Veranstaltungen angeboten werden, sagt Rückwarth.

Von Heike Baake