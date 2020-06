Letter

Zehn Händler bieten jeden Mittwoch auf dem Kastanienplatz in Letter ihre Waren an. Neben Obst und Gemüse finden die Kunden auch Backwaren, frischen Fisch, Wurst, Blumen, Pflanzen sowie Spezialitäten aus Griechenland und Südtirol. Andreas Meyer (56) arbeitet am Stand der Aalräucherei Nolte aus Steinhude. Insgesamt, so sagt er, wurde am Anfang der Pandemie viel mehr einkauft, jetzt würde das Geschäft zurückgehen. „Es gehen wieder mehr Menschen zur Arbeit und essen in der Kantine“, vermutet er.

Neben dem Verkauf muss er auch darauf achten, dass die Kunden sich an die Abstandsregeln und an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes halten. Und das ist alles andere als einfach. Manche, erzählt er, würden sich einfach über die Regeln hinwegsetzen. „Wenn wir sie ermahnen, reagieren sie aggressiv“, erzählt er.

„Hat jemand seine Maske vergessen, kann er von uns eine haben“

Zu Meyers vielen einsichtigen Kunden gehört Josefe Gonzales (58), die regelmäßig den Wochenmarkt besucht, um frischen Fisch zu kaufen. Dann wählt sie zwischen ihren Lieblingsfischen Dorsch, Heilbutt und Seehecht aus. Der Marktbesuch sei für sie eigentlich wie immer, Angst vor einer Corona-Ansteckung habe sie nicht, erzählt sie. Gonzales trägt, wie die meisten Marktbesucher, einen Mund-Nasen-Schutz.

Am Stand von Blumen Hoffmann aus Hannover blüht und leuchtet es in bunten Farben. Entsprechend der Abstandsregelung warten die Kunden geduldig, bis sie an der Reihe sind. Mitarbeiterin Sonja Hoffmann (60) ist froh, dass „die harte Zeit der Pause“ vorbei ist. „Kommt ein Kunde ohne Maske, wird er von uns darauf hingewiesen. Hat jemand seine Maske vergessen, kann er von uns eine haben“, erklärt Hoffmann. Das sei für den Betrieb günstiger als eine Strafe zu bezahlen, ergänzt ihr Kollege Phillip Vortriede (31).

„Manche sind nicht belehrbar“

Beide Mitarbeiter achten genau darauf, dass alles Kunden die Regeln einhalten. Einige würden jedoch sehr aggressiv darauf reagieren und durchaus auch den Stand verlassen. „Wir weisen darauf hin, dass alle gesund bleiben wollen, aber manche sind nicht belehrbar“, bedauert Hoffmann.

Bei ihrer Kundin Roswita Pfau (68) gibt es nichts zu beanstanden. Sie hält sich an die Abstandsregeln und trägt auch eine Maske. Jede Woche kommt sie, um sich mit Blumen zu versorgen. Für Unachtsamkeit in Zeiten von Corona hat sie kein Verständnis. „Angst vor Ansteckung habe ich nicht, aber die Regeln müssen beachtet werden“, erklärt sie.

